Estados Unidos se encuentra en alerta, luego de que fuera detectada una especie de plaga en un cargamento agrícola en la frontera con México.

De acuerdo con personal de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) se trata de una plaga que no está registrada en dicho país.

Según precisaron las autoridades, se trata de Osbornellus salsus, la cual fue identificada en un cargamento de radicchio que venía de México.

Alerta en Estados Unidos: plaga detectada en cargamento agrícola en frontera con México (Alison Place / iNaturalist)

En el puerto de entrada a Estados Unidos, ubicado en San Luis, Arizona, al cruce con Sonora, personal de CBP detectó el pasado 17 de octubre de 2025 una plaga de Osbornellus salsus dentro de un cargamento de radicchio procedente de México.

Tras su detección, elementos tomaron una muestra de este espécimen y fue enviada al Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

De acuerdo con los reportes, los análisis confirmaron que se trataba de Osbornellus salsus, además de que era la primera vez que se reportaba el ingreso de este insecto al país.

Especialistas advirtieron que esta especie es un pequeño insecto que se alimenta de la savia de plantas y árboles.

Puntualizaron que la Osbornellus salsus es comúnmente conocida como “salta hojas”, capaz de transmitir virus y bacterias a los vegetales, por lo que representa un alto riesgo fitosanitario, así como comercial.

La primera medida de Estados Unidos fue rechazar el ingreso del cargamento a su país, por lo que fue devuelto a territorio mexicano.

Tras esto, autoridades emitieron una alerta agrícola, para descartar la presencia de plaga de Osbornellus salsus en la producción agrícola estadounidense.