Alejandro Moreno interpuso un amparo para no volver a ser retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ni en ningún otro aeropuerto.

El dirigente del PRI presentó la demanda de amparo para impugnar la alerta migratoria que provocó que lo retuvieran en migración por cerca de 20 minutos el pasado 10 de julio.

Este no es el primer amparo que Alejandro Moreno promueve y se aceptó que Layda Sansores no podría continuar publicando audios, cosa que no ha ocurrido.

Juez pone condiciones para otorgar amparo a Alejandro Moreno

El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez condicionó el amparo de Alejandro Moreno para no ser retenido en el AICM.

Desde los resultado de las elecciones 2022, donde Va por México solo obtuvo el triunfo en dos de seis entidades, Alito ha sido criticado por la militancia de su partido.

Además, con los audios que la gobernadora de Campeche ha hecho públicos ha tenido que enfrentar la crítica e investigaciones que llevaron a que fuera retenido por 20 minutos en el AICM, cosa que espera no volver a experimentar.

El juez pidió a los abogados de Alito Moreno manifestar, bajo protesta de decir la verdad, la totalidad de los actos reclamados en su contra. Esto deberá de incluir

si existe algún proceso de naturaleza penal en su contra

razones por las que se inició dicho proceso

si el mismo dictó alguna medida cautelar que afecte su salida del país

Mientras tanto, requerirá una copia de la alerta migratoria al Instituto Nacional de Migración (INM).

Cabe señalar que Alejandro Moreno sí tiene investigaciones abiertas; una por los audios difundidos por Layda Sansores en el Martes del Jaguar, encabezadas por la Fiscalía de Campeche.

Asimismo, la Fiscalía General de la República investiga a Moreno, de acuerdo con lo difundido por un tuit donde incluso etiquetaron al líder del PRI; esta es por

tráfico de influencias

desvío de fondos federales

lavado de dinero

enriquecimiento ilícito

fraude fiscal

Alejandro Moreno lucha por concluir su periodo como dirigente del PRI en medio de la polémica

La lucha de Alejandro Moreno por concluir su periodo como dirigente del PRI no inició con los audios que ha filtrado cada semana la gobernadora de Campeche y que, de acuerdo con ella, equivalen a 80 horas.

Desde que el mapa político cambió con las elecciones pasadas, varios militantes entre quienes se encuentran ex líderes del partido le han pedido iniciar el proceso de cambio de poder.

Además, ha sido solicitado por líderes del PRI a quienes solo recibió una vez y les aclaró que no dejará su cargo hasta el término legal de éste.

Con información de Reforma