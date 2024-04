Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, defendió a Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, por su declaración sobre el patrimonio de las personas a los 60 años; “estamos en un país desigual”, dijo “Alito”.

Ayer jueves 11 de abril, durante un evento político de Xóchitl Gálvez en Naucalpan, Estado de México, la candidata de oposición respondió a una de la críticas que le hizo Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y PVEM, durante el primer debate presidencial.

Sin embargo, con su comentario, Xóchitl Gálvez se lanzó contra toda la población que integra el sector de adultos mayores en México:

“Por cierto, (Claudia Sheinbaum) me reclamó que yo viva en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado, si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey, con todo respeto” Xóchitl Gálvez

“Tengo 32 años de ser empresaria, de manera honesta, de manera ética. Yo no le he robado a nadie ni un peso. Uno puede trabajar, trabajar no es un delito”, dijo la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.

En ese contexto, Alejandro Moreno habló sobre la declaración de Xóchitl Gálvez.

Lo que necesitas saber de las elecciones México 2024

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Chiapas

Tabasco

Jalisco

Veracruz

Yucatán

Puebla

Morelos

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.

Alejandro Moreno aclara “contexto” por afirmación de Xóchitl Gálvez: “Es el esfuerzo que debe de hacer cada uno de los mexicanos en un país tan desigual”

Alejandro Moreno habló sobre la declaración de Xóchitl Gálvez, en la cual aseguró que “si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey, con todo respeto”; el presidente del PRI dijo que existe un “contexto” para tal afirmación.

En entrevista con Azucena Uresti, esto fue lo que dijo Alejandro Moreno hoy 12 de abril:

“Creo que el contexto es dejar claro que es el esfuerzo que debe de hacer cada uno de los mexicanos en un país tan desigual, en un país donde no hay oportunidades para todos, de manera pareja. Y yo creo que lo importante es dejar claro que el país no va bien, el país está cayéndose a pedazos” Alejandro Moreno

¿Cómo va Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024?

Encuesta MetricsMx Presidencia al 25 de marzo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

El posicionamiento de Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024 se mide en la encuesta MetricsMX, la cual sitúa a la candidata de la coalición entre Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México con más de 40 puntos de ventaja respecto a la candidata de PAN, PRI y PRD.

