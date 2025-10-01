México continuará impulsando la paz y el derecho internacional en la OEA: Alejandro Encinas resaltó papel del país en la Organización de los Estados Americanos.

“México es uno de los principales miembros de la organización [..] que ha cuidado que la OEA actúe en apego a sus principios y normas del derecho internacional”. Alejandro Encinas, representante de México en la OEA

Esto tuvo lugar durante su presentación del plan de trabajo en comisiones del Senado como representante de México en la OEA, tras la designación de Claudia Sheinbaum.

Luego de presentarse ante las comisiones de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales, el Pleno del Senado votó a favor de nombrar a Alejandro Encinas como representante de México en la OEA.

Alejandro Encinas (Graciela López Herrera)

Alejandro Encinas resalta papel de México en la OEA desde el Senado

Durante su comparecencia para la ratificación de su nombramiento, Alejandro Encinas resaltó que México es uno de los principales países de la OEA gracias a su liderazgo histórico basado en sus principios.

Asimismo, Alejandro Encinas afirmó que como hasta ahora, México continuará abogando para que la OEA continúe bajo los principios que promuevan la consolidación de la democracia y la paz, como:

Respeto al derecho internacional

Igualdad jurídica

No injerencia

Autodeterminación de los pueblos

Además de que la misión de Alejandro Encinas promoverá la defensa de los derechos humanos y el entendimiento en los Estados americanos, así como el multilateralismo.

Alejandro Encinas también afirmó que México continuará fiel a sus principios constitucionales, como abogar por la seguridad regional e impulsará la imparcialidad en la Secretaría General de la OEA.

Alejandro Encinas: Estos son los objetivos de México en la OEA bajo su representación

Además de mencionar el papel de México en la OEA hasta ahora, Alejandro Encinas también dio a conocer ante el Senado los objetivos de su misión como representante:

Promover que la OEA recupere su imparcialidad

Apuntalar el multilateralismo y promover una cultura de diálogo y paz

Política exterior feminista que impulse derechos humanos de las mujeres

Desarrollo de estándares en derechos humanos de población vulnerable

Asimismo, Alejandro Encinas destacó que México continuará promoviendo la agenda de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, con una agenda de seguridad que incorpore nuevas amenazas como el narcotráfico.

Así como el que la OEA tome acciones y decisiones que incluyan la perspectiva de género.