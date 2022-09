Tras cuatro reuniones fallidas por la ausencia de los legisladores de Morena, PVEM y PT, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, presidida por el priista Alejandro Moreno, logró finalmente alcanzar el quórum.

-¿Ya lo perdonaron?

-No, no. A mí nadie me perdona.



