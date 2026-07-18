En entrevistas con Hernán Gomez, el periodista Osvaldo Zavala afirmó que agente de la DEA que asesoró la serie Narcos de Netflix fue quien entregó a Enrique “Kiki Camarena.

Esto tras afirmar que la serie Narcos de Netflix, estuvo supervisada directamente por un agente de la DEA, “esta gente no estaba ahí para ver los guiones y asegurarse que se dijeran las cosas que él quería que se dijeran”.

Mismo agente de la DEA que supervisaba la serie de Narcos que después fue acusado de ser quien entregó Kiki Camarena en 1986.

“Esté agente fue el que fue acusado de haber entregado a Kiki Camarena a los policías que lo secuestraron en 1986, y fue acusado de tomar dineros. Es increíble que esta personas, además fue la fuente esencial del libro periodísticos que cubrió el asesinato de Kiki Camarena desde los 80’s, el libro Desperados de Elaine Shannon que se basa la serie”. Osvaldo Zavala

¿Quién entregó a Kiki Camarena?

Tras las afirmaciones del periodista Osvaldo Zavala al asegurar que agente de la DEA que asesoró Narcos fue quien entregó a Kiki Camarena, debemos saber los detalles de la serie de Netflix.

La serie Narcos fue asesorada formalmente por James Kuykendall, quien era el jefe directo de Kiki Camarena en la oficina de la DEA en Guadalajara durante los años 80.

Según declaraciones, James Kuykendall siempre buscó hacer justicia a la memoria de Kiki Camarena, por lo que trabajó de cerca con la producción de la serie Narcos de Netflix con el objetivo de que lo retratado fuera con la mayor precisión.

Sin embargo, no hay detalles oficiales de que el agente de la DEA, James Kuykendall fuera quien entregó a Kiki Camarena.

Pues los que realmente entregaron a Kiki Camarena fueron policías mexicanos corruptos que trabajaban para el Cártel de Guadalajara, y los cuales eran agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Entre ellos, Sergio Espino Verdín, quien era comandante de la DFS, y ha sido identificado por investigaciones de la DEA como uno de los policías que detuvo a Kiki Camarena.

Incluso en la serie documental El último agente de la DEA (The Last Narc) de Amazon Prime Video se tiene entrevista y testimonios de 3 ex policías judiciales mexicanos corruptos quienes confiesan haber sido parte del secuestro y tortura de Kiki Camarena.

Kiki Camarena (@LauraSanchezLey / Tomada de X)

¿De qué libro se basa la serie Narcos con la historia de Kiki Camarena?

En otro de los señalamientos en la entrevista de Hernán Gomez al el periodista Osvaldo Zavala se dice que la serie Narcos tiene como base el libro Desperados de Elaine Shannon.

Detalles que no son del todo precisos, pues la serie Narcos de Netflix fue hecha bajo una recopilación masiva de registros periodísticos, archivos de la DEA y testimonios históricos reales con guión de sus creadores Carlo Bernard, Doug Miro y Chris Brancato.

Sin embargo, el libro Desperados: Latin Drug Lords, U.S. Lawmen, and the War America Can’t Win de Elaine Shannon si tiene una adaptación.

Pues en 1988, se creó la miniserie Drug Wars: The Camarena Story, de la cadena NBC y producida por Michael Mann, misma que incluso fue ganadora del Emmy en 1990.