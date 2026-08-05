Adrián Alcalá Méndez, excomisionado presidente, rechazó las acusaciones de corrupción sobre el ahora extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En entrevista con José Cárdenas para Radio Fórmula, Adrián Alcalá Méndez manifestó que la desaparición del INAI respondió a una simplificación administrativa del gasto público pero no como consecuencia de corrupción.

Adrián Alcalá Méndez: Acusaciones de corrupción en el INAI no tienen sustento

Adrián Alcalá Méndez señaló en entrevista que no existen resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ni de la Auditoría Superior de la Federación que sustenten actos de corrupción en el organismo.

El excomisionado presidente manifestó que, si la extinta institución estuviera realmente “infestada” de irregularidades, ya existirían procedimientos penales contra los responsables.

Sin embargo, Alcalá Méndez reiteró que hasta el momento esta situación no ha sucedido, por lo que es una clara muestra que las acusaciones de corrupción no tienen cabida.

Proceso de extinción del INAI (Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

Incluso, el excomisionado del INAI afirmó que declaraciones de funcionarios actuales confirman que diversos expedientes han sido cerrados por falta de elementos de prueba contundentes.

De esta manera reiteró y reconoció que la desaparición del INAI se debe al alto costo que generaba el organismo, por lo que el gobierno federal buscó simplificar esta acción.

Con ello, Alcalá Méndez indicó que se apega al decreto de extinción, el cual no apunta en su contenido a motivos de corrupción en su proceder.