Edson Álvarez es señalado de participar en una red que vendía certificados falsos de Covid-19, en conjunto con su exsuegro, Jonathan Toache.
La acusación proviene del productor Juan José López Ordóñez, quien ya había señalado al exjugador y su exsuegro de orquestar un secuestro en su contra, en 2024.
Narró que los documentos que presuntamente expedían Edson Álvarez y su exsuegro tenían como fin acreditar la vacunación contra Covid-19 que era necesaria para ingresar a algunos países durante la pandemia.
Edson Álvarez es acusado de vender certificados falsos de Covid-19 junto a su exsuegro
Juan José López Ordóñez aseguró en entrevista que Edson Álvarez, su exsuegro y la doctora Diana Magaña desarrollaron una plataforma para emitir y vender certificados falsos de Covid-19.
Explicó que quien quisiera comprar un certificado QR enviaba sus datos a la plataforma llamada “Resistencia”, la cual hackeaba un número de lote de la vacuna así como su lugar de aplicación.
El certificado apócrifo presentaba los sellos médicos y las firmas correspondientes para un aproximado de 27 mil personas que no tuvieron la necesidad de vacunarse.
Edson Álvarez y su exsuegro cobraban 500 dólares —alrededor de nueve mil pesos—por dichos certificados, sin especificar la participación del jugador.
Cantantes, artistas y empresarios habrían comprado certificado falso de Covid-19
El productor Juan José López Ordóñez dio diversos nombres de quienes habrían comprado certificados falsos de Covid-19 que supuestamente vendió Edson Álvarez.
Juan José López Ordóñez señaló que había cantantes, empresarios e incluso otros deportistas entre quienes hicieron uso de dicho certificado:
- Alfredo Adame
- Esmeralda Pimentel
- Osvaldo Benavides
- Natalia Lafourcade
De momento, Edson Álvarez no se ha pronunciado por la nueva acusación de Juan José López Ordóñez, así como tampoco ninguno de los nombres mencionados.