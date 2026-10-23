Edson Álvarez es señalado de participar en una red que vendía certificados falsos de Covid-19, en conjunto con su exsuegro, Jonathan Toache.

La acusación proviene del productor Juan José López Ordóñez, quien ya había señalado al exjugador y su exsuegro de orquestar un secuestro en su contra, en 2024.

Narró que los documentos que presuntamente expedían Edson Álvarez y su exsuegro tenían como fin acreditar la vacunación contra Covid-19 que era necesaria para ingresar a algunos países durante la pandemia.

Edson Álvarez es acusado de vender certificados falsos de Covid-19 junto a su exsuegro

Juan José López Ordóñez aseguró en entrevista que Edson Álvarez, su exsuegro y la doctora Diana Magaña desarrollaron una plataforma para emitir y vender certificados falsos de Covid-19.

Edson Álvarez se deslinda de acusación de secuestro y anuncia acciones legales
Juan José López acusa a Edson Álvarez de falsificar certificados de Covid-19 (Redes sociales)

Explicó que quien quisiera comprar un certificado QR enviaba sus datos a la plataforma llamada “Resistencia”, la cual hackeaba un número de lote de la vacuna así como su lugar de aplicación.

El certificado apócrifo presentaba los sellos médicos y las firmas correspondientes para un aproximado de 27 mil personas que no tuvieron la necesidad de vacunarse.

Edson Álvarez y su exsuegro cobraban 500 dólares —alrededor de nueve mil pesos—por dichos certificados, sin especificar la participación del jugador.

Cantantes, artistas y empresarios habrían comprado certificado falso de Covid-19

El productor Juan José López Ordóñez dio diversos nombres de quienes habrían comprado certificados falsos de Covid-19 que supuestamente vendió Edson Álvarez.

Juan José López Ordóñez señaló que había cantantes, empresarios e incluso otros deportistas entre quienes hicieron uso de dicho certificado:

  • Alfredo Adame
  • Esmeralda Pimentel
  • Osvaldo Benavides
  • Natalia Lafourcade

De momento, Edson Álvarez no se ha pronunciado por la nueva acusación de Juan José López Ordóñez, así como tampoco ninguno de los nombres mencionados.

Cantantes, artistas y empresarios habrían comprado certificado falso de Covid-19
Cantantes, artistas y empresarios habrían comprado certificado falso de Covid-19 (Crisanta Espinosa Aguilar)