Edson Álvarez es señalado de participar en una red que vendía certificados falsos de Covid-19, en conjunto con su exsuegro, Jonathan Toache.

La acusación proviene del productor Juan José López Ordóñez, quien ya había señalado al exjugador y su exsuegro de orquestar un secuestro en su contra, en 2024.

Narró que los documentos que presuntamente expedían Edson Álvarez y su exsuegro tenían como fin acreditar la vacunación contra Covid-19 que era necesaria para ingresar a algunos países durante la pandemia.

Edson Álvarez es acusado de vender certificados falsos de Covid-19 junto a su exsuegro

Juan José López Ordóñez aseguró en entrevista que Edson Álvarez, su exsuegro y la doctora Diana Magaña desarrollaron una plataforma para emitir y vender certificados falsos de Covid-19.

Juan José López acusa a Edson Álvarez de falsificar certificados de Covid-19 (Redes sociales)

Explicó que quien quisiera comprar un certificado QR enviaba sus datos a la plataforma llamada “Resistencia”, la cual hackeaba un número de lote de la vacuna así como su lugar de aplicación.

El certificado apócrifo presentaba los sellos médicos y las firmas correspondientes para un aproximado de 27 mil personas que no tuvieron la necesidad de vacunarse.

Edson Álvarez y su exsuegro cobraban 500 dólares —alrededor de nueve mil pesos—por dichos certificados, sin especificar la participación del jugador.

Cantantes, artistas y empresarios habrían comprado certificado falso de Covid-19

El productor Juan José López Ordóñez dio diversos nombres de quienes habrían comprado certificados falsos de Covid-19 que supuestamente vendió Edson Álvarez.

Juan José López Ordóñez señaló que había cantantes, empresarios e incluso otros deportistas entre quienes hicieron uso de dicho certificado:

Alfredo Adame

Esmeralda Pimentel

Osvaldo Benavides

Natalia Lafourcade

De momento, Edson Álvarez no se ha pronunciado por la nueva acusación de Juan José López Ordóñez, así como tampoco ninguno de los nombres mencionados.