La actriz Coty Camacho denunció que fue golpeada en un bloqueo de manifestantes en una caseta de cobro en Oaxaca y que pese a que en el lugar habían agentes de la Guardia Nacional, no la ayudaron.

En una historia compartida en su cuenta de Instagram, con lágrimas en los ojos, Coty Camacho acusó que fue violentada por habitantes de Coicoyán de las Flores, quienes se manifestaban en la caseta de cobro de Huitzo de la autopista Tehuacán-Oaxaca.

“Estoy muy mal. Estaban unos manifestantes, pero estaban violentando todos los derechos. Me pegaron, me quitaron mi celular, no mamen, qué está pasando, y la Guardia Nacional esta ahí y no están haciendo ni madres. estoy toda lastimada”, contó Coty Camacho en su cuenta de Instagram.

La actriz oaxaqueña denunció que a pesar de que elementos de la Guardia Nacional estaba en la zona, no la auxiliaron ante las agresiones de los manifestantes.

Coty Camacho relata cómo fue agredida en caseta de cobro de Oaxaca

En otra historia de Instagram, Coty Camacho relató más a detalle cómo fue agredida en la caseta de cobro de Huitzo de la carretera Oaxaca-Cuacnopalan.

Visiblemente más tranquila, la actriz Coty Camacho detalló que cuando llegaba a la caseta diversos hombres que portaban palos se acercaron a su vehículo para pedirle dinero, pues “no les había pagado el gobierno”.

“Se enojaron porque no tenía dinero, se pusieron violentos”, sostuvo.

La situación se tornó violenta cuando la actriz oaxaqueña dijo no traer dinero en efectivo para darles. De forma instantánea, los manifestantes la jalaron, la sacaron de su vehículo, le arrebataron su celular y forcejearon con ella. Derivado de las agresiones, Coty resultó lastimada del brazo.

Criticó que los agentes de Guardia Nacional y de la policía municipal presentes en la zona no hicieron nada para ayudarla. Además señaló que unas personas intentaron grabar la escena, pero también fueron violentadas.

“Me sentí impotente, porque eran muchos hombres con palos. Me jalaron, me sacaron del coche, me agarraron mi celular y me forcejearon, traigo lastimado el brazo y nadie hizo nada. Estaba la Guardia Nacional, había policías”, relató en su cuenta de Instragram.

‼️#UltimaHora‼️



Lamentable: La actriz oaxaqueña Coty Camacho denuncia fue agredida por pobladores de Coicoyán de las Flores, que se encuentran en la caseta de cobro de #Huitzo pidiendo dinero.



En sus #RedesSociales denunció que a pesar de que la @GN_MEXICO_ se encontraba en el… pic.twitter.com/06m0WA4Hxi — Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) January 19, 2024

Esto dijo Coty Camacho tras la agresión sufrida en caseta de cobro en Oaxaca

Al llegar a su casa, la actriz Coty Camacho confirmó que ya se encuentra a salvo tras haber sido violentada por los manifestantes.

Dijo que por los jaloneos y forcejeos, siente dolor en todo el cuerpo, además de que expresó estar enojada y a la vez, triste por la situación, pues regresaba de un viaje en el que se la pasó muy bien.

“Ya llegué a mi casa, me duele todo el cuerpo, pero todo bien. Sí recuperé mi celular. La verdad es que estoy muy enojada y triste, porque tuve un viaje increíble, me gusta manejar y viajar... es parte de mi libertad y de mi independencia. La situación en que está México no está tan chido, pero aún así me siento fuerte y valiente” Coty Camacho. Actriz

Pese a haber sido golpeada por manifestantes, aseguró que no tiene nada en contra de las protestas, pues entiende que México está viviendo “una situación fuerte” y están en su derecho, pero criticó que lo que hicieron tales sujetos fue violentar los derechos de ella.

Hasta el reporte de las 13:25 horas, Caminos y Puentes Federales confirmó que aún se mantenía la presencia de manifestantes en dicha caseta de cobro donde Coty fue agredida.