El conductor del Uber que se peleó con Adriana Fonseca -de 44 años de edad- ya salió a defenderse ante las denuncias de la actriz.

Adriana Fonseca denunció haber sido víctima de agresión por parte de un conductor de Uber y a través de una transmisión en vivo rompió en llanto.

La actriz alarmó a sus seguidores al detallar la supuesta agresión del chofer; por su parte, él acusó a la actriz de no quererse bajar de la unidad y pidió apoyo para llamar a la policía.

Ante esto, miles de seguidores expresaron su apoyo a Adriana Fonseca, quien parece buscar medidas en contra del conductor del Uber.

Adriana Fonseca inició una transmisión en vivo en la que, llorando, acusaba a un conductor del Uber de ser una persona violenta.

Pues denunció haber sido víctima de agresión verbal.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el conductor de Uber, identificado como Gerardo Deveze, no dudó en responder a las acusaciones realizadas por Adriana Fonseca.

Antes que todo, el conductor del Uber le pide disculpas a la actriz por la manera en que la trató durante su viaje y por si en algún momento la ofendió.

“Soy el chofer. antes que nada le pido disculpas a esta persona si la ofendi. le comente q no encontraba mi tag, en eso me di cuenta q estaba con sus pies arriba del portavasos, le pedi q no hiciera eso y reticente se nego. Ensucio todo el plastico.”

Conductor del Uber