La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el hackeo de su teléfono celular e informó que se lleva a cabo una investigación para esclarecer los hechos.

En la conferencia mañanera del pueblo de hoy lunes 17 de marzo, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el reporte de The New York Times respecto al hackeo de su celular tras la entrega de 29 capos del narcotráfico a Estados Unidos.

En su respuesta, la presidenta de México confirmó el hackeo a su celular, pero aclaró que el número afectado no es de uso oficial ni personal.

El número de teléfono de Claudia Sheinbaum que fue hackeado es uno que “guarda desde hace años” pero que no utiliza para actividades oficiales como presidenta de México.

Claudia Sheinbaum informó que Apple se puso en contacto con la Agencia de Transformación Digital (ADT) sobre el hackeo del número de celular y la cuenta de correo eletrónico asociada.

“Claudia Sheinbaum doma tranquilamente la ira de Donald Trump”, reconoce The New York Times

Explicó que se inició una investigación que hastá el momento sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del ataque.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a Natalie Kitroeff, periodista de The New York Times, por el artículo donde reportó el hackeo a su teléfono celular.

En su pieza informativa, Natalie Kitroeff señaló que la presidenta mexicana logró “domar” a Donald Trump durante las negociaciones por los aranceles de Estados Unidos contra México.

No obstante, la mandataria federal dijo no concentrarse en ese tipo de calificativos a sus encuentros y rechazó algunas de las supuestas declaraciones retomadas por la periodista.

“Uno, no sé de dónde saca la información de la llamada con el presidente Trump. No sé quién se la dio. ahí hay algunos temas que que son ciertos que en general los he contado aquí en la mañanera, que no tiene nada que esconder. Y otros temas que no sé de dónde los sacó, que no son reales.”

Claudia Sheinbaum