Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se preguntó durante su conferencia matutina de este lunes 17 de marzo cómo fue que la periodista de The New York Times supo del hackeo a su teléfono.

La periodista Natalie Kitroeff publicó un reportaje en The New York Times que revelaba que el teléfono de la presidenta Claudia Sheinbaum habría sido hackeado tras una llamada con Donald Trump.

Específicamente, el hackeo del teléfono de Claudia Sheinbaum habría ocurrido después de que el gobierno de México extraditó a 29 líderes del narcotráfico a Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum cuestiona origen del reportaje de The New York Times sobre hackeo a su teléfono

Durante su conferencia matutina de este lunes 17 de marzo, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las afirmaciones de Natalie Kitroeff en su reportaje en The New York Times sobre el hackeo a su teléfono.

La presidenta Claudia Sheinbaum se preguntó cómo fue que la periodista supo sobre el hackeo a su teléfono y aseguró que en el reportaje de The New York Times hay datos “que no son reales”.

Natalie Kitroeff dio a conocer el hackeo del teléfono de Claudia Sheinbaum tras la conversación con Donald Trump y afirmó que cuatros personas presentes durante la llamada corroboraron este hecho.

“No sé cuál sea la intención del escrito en The New York Times sobre el jaqueo. Sí, sí hackearon mi teléfono, no sé también quién se lo contó”, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum.

The New York Times (Rafael Hoyos / Unsplash)

Claudia Sheinbaum afirma que no solo hackearon su telefóno

Claudia Sheinbaum comentó que no solo su teléfono fue hackeado, sino también su correo electrónico y Apple, junto a la Agencia de Transformación Digital, tomaron cartas en el asunto.

El teléfono que fue hackeado es uno “que conocía todo mundo” y al que la presidenta Claudia Sheinbaum le tiene mucho cariño pues fue un regalo de la senadora Layda Sansores.

La presidenta Claudia Sheinbaum ocupó este teléfono desde que fue jefa delegacional de Tlalpan, entre 2015 y 2017, y después cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Según la presidenta Claudia Sheinbaum, dejó de utilizar este teléfono pues muchas personas conocían el número y la llamaban para comunicarse con ella, pero aseguró que “es un teléfono que ya no uso”.

Claudia Sheinbaum reiteró que desconoce quién hackeó su teléfono, ni siquiera se sabe su localización geográfica, y aseguró que no sabe cómo Natalie Kitroeff, periodista de The New York Times, lo supo.