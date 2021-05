Javier y Daniel fueron secuestrados en Veracruz; a 10 meses, siguen desaparecidos

Las mamás de Javier y Daniel marcharon por primera vez este 10 de mayo, Día de la Madre, para exigir que busquen a sus hijos con vida



México.- Javier de Jesús González Miranda y Daniel Hernández Hernández, de 36 y 29 años respectivamente, fueron secuestrados en Veracruz. A casi 10 meses, ambos siguen desaparecidos.

Este 10 de mayo , las mamás de Javier y Daniel participaron por primera vez en la Marcha de la Dignidad Nacional por el Día de la Madre, para exigir que sus hijos sean buscados en vida.

Javier González Miranda y Daniel Hernández Hernández fueron secuestrados el 28 de julio de 2020 en el Puerto de Veracruz; sus familias pagaron el rescate pero hasta ahora, no tienen noticias de ellos.

Acusan que las autoridades de Veracruz y a nivel federal no avanzan en las investigaciones a pesar de que ellos han aportado datos importantes relacionados con sus desapariciones.

Desaparición de Javier y Daniel destruyó a sus familias

En entrevista con SDPnoticias, Martha Miranda Franco , mamá de Javier de Jesús explicó que su hijo estaba con su amigo Daniel y una persona más al momento de su secuestro.

A la tercera persona, los responsables del secuestro la dejaron libre sin ninguna herida, sin embargo, no quiso denunciar lo ocurrido con Javier y Daniel. Y fue hasta que las familias lo reportaron, que declaró.

“Aún con la entrevista de esta persona, la Fiscalía de Veracruz no ha hecho nada. Nosotras hemos investigando por nuestra cuenta y ya hasta hay retratos hablados, ya ubicamos la casa de seguridad donde los tuvieron, pero no han hecho nada las autoridades”. Martha Miranda Franco

Ficha de búsqueda de Javier Comisión de Veracruz

La desaparición de Javier y Daniel está denunciada tanto en Veracruz como en la CDMX a nivel federal ; en ambas carpetas de investigación las familias han aportado datos pero “ni aquí, ni allá”.

Para Martha Miranda, el caso de ambos jóvenes y su búsqueda ha sido muy complicada porque la familia es quien investiga y sin embargo, a caso 10 meses, su hijo sigue desaparecido.

Las familias de desaparecidos no saben cómo empezar a buscar

En el mitin realizado al término de la Décima Marcha por la Dignidad, la mamá de Javier expuso las dificultades que existen cuando comienzan a buscar a sus hijos.

“Es muy difícil porque no tenemos el conocimiento de a dónde acudir, yo fui a la fiscalía de antisecuestros pero no me atendieron porque era en Veracruz, luego a la SEIDO y no me dejaron declarar, no me dieron mi calidad de víctima”. Martha Miranda Franco

Ficha de búsqueda de Daniel Comisión de Veracruz

Martha considera que las autoridades deberían apoyar a las familias que acuden a denunciar con información sobre cómo buscar o avanzar en sus casos, sin embargo, ni muestran empatía .

“Es muy complicado este camino porque destruyen a las familias. Hay otras dos personas desaparecidas en Veracruz que fueron secuestradas como nuestro hijos, y hasta serían los mismos responsables, pero no han hecho absolutamente nada”. Martha Miranda Franco

Sonia Hernández Camacho, mamá de Daniel, y Martha, pertenecen a varios colectivos de personas desaparecidas en Veracruz y a la asociación Niños Robados A. C.

Desaparecer, “le puede pasar a cualquiera”

Fue el 31 de julio cuando pagaron el rescate de ambos jóvenes. Ese mismo día, fue el cumpleaños 36 de Javier, y en enero de 2021, Daniel cumplió 29 años de edad lejos de su casa.

“Nuestros hijos no son criminales, no son personas malas pero esto le puede pasar a cualquiera. Lo que exigimos es que las autoridades hagan algo para que los puedan encontrar, justicia y que busquen en vida a nuestros hijos”. Sonia Hernández Camacho

Este 10 de mayo , cientos de madres marcharon en la CDMX y en distintas ciudades del país para hacer presente que este Día de la Madre , ellas no celebran porque les faltan sus hijas e hijos.