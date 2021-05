Quintana Roo: Policías de Cancún someten a una adulta mayor

Un video muestra el momento en que un policía somete a una adulta mayor, quien se resiste a ser detenida, en Cancún, Quintana Roo

En Cancún, Quintana Roo, unos policías municipales sometieron a una adulta mayor al interior de un domicilio.

En redes sociales, circula un vídeo que muestra cómo un policía está sometiendo a una adulta mayor que está esposada y se resiste a ser detenida, en Cancún.

“No me toquen”, pide la mujer, al interior de en un inmueble de Cancún, Quintana Roo.

Mientras otro policía le dice que hay un contrato firmado, por lo cual la adulta mayor no puede permanecer en el inmueble.

Piden a los policías de Cancún que suelte a la adulta mayor

Sin embargo, el policía municipal de Cancún sigue sometiendo a la mujer, quien le dice “ no me toques, no me voy a mover de aquí”.

Mientras un testigo advierte al policía que se “se va a meter en una bronca” si lastima a la adulta mayor, quien está enferma.

“Que la suelte”, pide el testigo, mientras el policía de Cancún jalonea del brazo a la adulta mayor. Sin embargo, otros dos policías le ayudan a sacar a la mujer.

“Me estás lastimando, háblale a derechos humanos”, solicita la adulta mayor, cuando el vídeo es cortado.

Acusan a policías de Cancún de violar derechos humanos

El vídeo se difundió en redes sociales, lo que causó indignación entre los internautas.

Una usuaria de Twitter destacó que los policías de Cancún violaron la constitución por el uso excesivo de la fuerza contra la adulta mayor.

😡 #Policías de #Cancún violando la Constitución y el debido proceso al entrar a la casa de una anciana para arrestarle sin orden de un juez y con uso desmedido de la fuerza.



Esto viola DDHH y el Art. 16 de la CPEUM. 😡#Modelospolicialesdelfracasopic.twitter.com/ngvrkoohXP — María De Haas Matamoros (@Maria_De_Haas) — María De Haas Matamoros (@Maria_De_Haas) May 10, 2021

Autoridades investigan a policías de Cancún

Los hechos se registraron en un inmueble en la Región 307, Cancún, Quintana Roo. Los policías se presentaron en la vivienda debido a una denuncia.

Tras el hecho, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Cancún reconoció que los policías abusaron de su autoridad, en una ficha informativa.

“Actuaron indebidamente durante su intervención en una denuncia “, por ello se inició una investigación en la dirección de Asuntos Internos.

La dependencia policíaca informó que “no tolerará este tipo de acciones y sancionará a los elementos que hayan hecho mal uso de sus funciones.”