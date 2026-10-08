Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, dejó abierta la posibilidad de buscar una tercera candidatura, luego de ser cuestionada sobre si, tras una segunda postulación, podría existir una tercera.

“Yo creo que sí”. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile

En entrevista, Michelle Bachelet explicó que actualmente concentra sus esfuerzos en promover la unidad de las fuerzas progresistas en Chile, pero no descartó la posibilidad de una nueva candidatura.

Michelle Bachelet evalúa una posible tercera candidatura presidencial en Chile

Pese a que no confirmó que tenga una decisión tomada ni anunció formalmente que participará en los comicios, Michelle Bachelet dijo en entrevista con The Clinic que otra candidatura presidencial es una posibilidad.

Michelle Bachelet deja abierta posibilidad de una tercera candidatura presidencial (Especial)

Michelle Bachelet dijo que cualquier eventual candidatura dependería de las decisiones que tomen los partidos políticos, por lo que ahora trabaja en cercar a grupos democráticos y progresistas.

Durante la entrevista, Bachelet expresó su preocupación ante la posibilidad de que Chile pueda retroceder en derechos que han sido conquistados durante años, especialmente en los derechos de las mujeres.

“Me da terror que podamos retroceder en derechos que hemos logrado avanzar por muchos años”. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile

Por ahora, sus declaraciones mantienen abierta la posibilidad de una nueva candidatura presidencial, aunque Bachelet afirmó estar entregada a unir fuerzas para buscar el progreso y evitar retrocesos.

Cabe recordar que Michelle Bachelet gobernó Chile durante dos periodos, de 2006 a 2010 y de 2014 a 2018, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de este país de América Latina.