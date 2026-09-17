El presidente de China, Xi Jinping canceló su participación en la cumbre BRICS tras su participación en una de las reuniones.

Tras su partida, siguieron rumores sobre un presunto derrame cerebral sufrido en medio de una de las reuniones.

Sin embargo, el presidente chino se despidió de los medios tras mostrarse subiendo al avión rumbo a Pekín solo y en buena apariencia.

Cabe señalar que el gobierno de India resaltó que dicho rumor fue “malicioso” y aclaró que no hubo ninguna situación médica con el presidente de China.

¿Xi Jinping deja el BRICS por enfermedad? Rumores señalan un derrame cerebral

El presidente China abandonó el BRICS, cumbre realizada en China el 13 y 14 de septiembre de 12026, antes de que las reuniones terminaran, lo que desató los rumores sobre su salud.

La despedida prematura de Xi Jinping de la cumbre provocó rumores sobre las razones, luego de que Narendra Modi cuestionara a la delegación china si todo marchaba bien.

De acuerdo con los rumores, el presidente Xi Jinping habría sufrido un derrame cerebral e incluso se habría desmayado por el supuesto incidente médico.

Asimismo, reportaron que previo al supuesto derrame, Xi Jinping habría mostrado acciones erráticas.

Sin embargo, esta versión fue negada por el gobierno de India, quien aseguró señaló que se trataba de una “noticia falsa” y “maliciosa”.

Problemas de audio y traducción, el momento que descartó los rumores sobre la salud de Xi Jinping

Durante una de las sesiones del BRICS, presidido por Narendra Modi, el primer ministro de India interrumpió su participación para preguntar si el mandatario chino se encontraba bien.

Esta acción desató los rumores sobre la salud de Xi Jinping, quien supuestamente habría dejado el congreso para ser trasladado a un hospital en China.

Sin embargo, el video del que surgió el rumor muestra que la interrupción se debió a problemas de audio y traducción.

De acuerdo con los reportes, se trató de un problema técnico que se solucionó rápidamente; hasta el momento el gobierno de China no se ha pronunciado sobre los rumores.