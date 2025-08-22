Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez, fue exhibido en un video enseñando karate para “defenderse de Estados Unidos” luego del despliegue de buques destructores en las costas de Venezuela.

El gobierno de Donald Trump habría ordenado el despliegue de estos buques destructores para combatir el narcotráfico en Venezuela, que se ha reforzado durante la administración de Nicolás Maduro.

buques destructores de Estados Unidos (U.S. Navy)

En redes sociales se ha divulgado un video del hermano de Hugo Chávez, difunto ex presidente de Venezuela, enseñando karate para “defenderse de Estados Unidos”, que ha desplegado buques a sus costas.

Adán Chávez, de 72 años de edad, fue capturado en un video en el que se encuentra alrededor de un grupo de personas, mientras realiza algunos movimientos de artes marciales, aparente karate.

El hermano de Hugo Chávez apareció en el video luciendo una camiseta deportiva de Venezuela y, al realizar sus movimiento de karate para defenderse de Estados Unidos, las personas a su alrededor aplaudieron.

Según la información, el hermano de Hugo Chávez estaría enseñando karate para “defenderse de Estados Unidos” ya que asegura que debe haber una preparación popular para resistir la agresión extranjera.

Hermano de Hugo Chávez enseña karate para defenderse de la invasión de Estados Unidos

Durante un primer movimiento serían desplegados al menos 3 buques destructores por parte de Estados Unidos, identificados como:

USS Sampson USS Jason Dunhamy USS Gravely

Sin embargo, se prevé que en las próximas semanas se desplieguen más buques y efectivos para cumplir con la orden de Donald Trump de combatir la presencia de los cárteles del narcotráfico en América Latina.