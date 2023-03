Durante el video de la conferencia mañanera del 9 de marzo de 2023 AMLO le cantó a la OEA tras pedir no votar por el Partido Republicano de Estados Unidos.

AMLO respondió a una pregunta expresa sobre la OEA ante una hipotética intervención de Estados Unidos solicitada por el Partido Republicano de dicho país.

El presidente habló de la posibilidad de acudir a organismos internacionales como la ONU para exigir sanciones, pero dijo que esperaría la reacción del gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, salió el tema de la OEA y AMLO se burló: “No, no, no la OEA, no. Cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea, tan fea que causa risa, ja, ja, ja”, expresó el presidente.

En el siguiente video puedes ver la respuesta de AMLO, casi al final de la mañanera:

No solo AMLO critica a la OEA, también Ebrard: “Facilitó golpe de estado en Bolivia”

Además de AMLO, el canciller Marcelo Ebrard expresó rechazo por la OEA en junio de 2021 después de que Evo Morales renunció como presidente de Bolivia.

De hecho, el titular de Relaciones Exteriores señaló a la administración de Luis Almagro, secretario general de la OEA, como “una de las peores en la historia”.

“Ha actuado de manera reiterada sin consultar a los estados miembros, actúa como si fuera autónomo, independiente, o él asume que no necesita consultar a los estados miembros”, dijo Ebrard.

Y reveló que “el caso de Bolivia fue oprobioso porque facilitaron prácticamente un golpe en un país con una vida democrática ininterrumpida en los últimos años”.

OEA investiga a Luis Almagro (Galo Cañas Rodríguez)

AMLO advierte que pedirá no votar el Partido Republicano de Estados Unidos

El mismo 9 de marzo de 2023 que AMLO se burló de la OEA en la mañanera también amenazó con responder a la solicitud de intervención del Partido Republicano de Estados Unidos.

“O cambian su trato hacia México o desde hoy comenzamos una campaña en Estados Unidos para que todos los mexicanos sepan de esta alevosía, de esta agresión de los republicanos”, advirtió.

“Vamos a estar insistiendo de que ni un voto de mexicanos, de hispanos, de los que quieren su patria, recordando aquello de Blades de que el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, ni un voto a los republicanos”, sentenció.

La propuesta fue realizada por Lindsay Graham y John Neely Kennedy del Partido Republicano, en el marco de lo ocurrido en Matamoros.

Tamaulipas no es uno de los estados más peligrosos de México.

Según William Barr, ex Fiscal general de los Estados Unidos, esto es lo que se necesita para derrotar al narcotráfico en México: