El gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, informó que fijó un plazo de máximo 48 horas a las aerolíneas internacionales para que reanudaran sus vuelos desde y hacia dicho país.

Esto luego de que diversas aerolíneas anunciaran la cancelación de sus rutas con Venezuela, acusando motivos de seguridad por las amenazas de una posible escalada militar por parte de Estados Unidos.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela, dio a conocer que fijó un plazo de 48 horas a las aerolíneas internacionales para que reanudaran sus vuelos.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) señaló habrá consecuencias para aquellas aerolíneas que no cumplan con este ultimátum, tales como la pérdida de sus derechos para poder operar en Venezuela.

La misma IATA señaló que si este ocurre será un gran golpe aéreo para la región, toda vez que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, cerca de Caracas, es uno de los mejor conectados del cono sur.

Entre las aerolíneas que han cancelados sus vuelos a Venezuela están:

Air Europa, España Iberia, España PLUS Ultra, España TAP Air, Portugal GOL, Brasil Avianca, Colombia Turkish Airlines, Turquía

La IATA señaló que es importante vigilar las condiciones de seguridad en Venezuela, para garantizar también el restablecimiento de los vuelos.