Los chavistas se sumaron a la Milicia Nacional Bolivariana ante amenazas de Estados Unidos; llaman a la población de Venezuela a unirse, ante la baja participación en la jornada de alistamiento.

En últimas semanas, las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos han aumentado, debido a que el país de Norteamérica ofreció una recompensa por Nicolás Maduro, por presuntos nexos con el crimen organizado.

Sin embargo, el conflicto habría escalado ya que sólo el 18 de agosto Reuters reportó que destructores de Estados Unidos estarían en ruta hacia el Caribe, próximo a Venezuela, porque usarían “todo su poder” para frenar el narcotráfico.

Venezuela: Chavistas llaman a la población a unirse a la Milicia Nacional Bolivariana ante amenazas de Estados Unidos

Colectivos chavistas simpatizantes del gobierno acudieron a la jornada de alistamiento en Caracas, Venezuela, en donde además de unirse, hicieron un llamado a la población ante las amenazas de Estados Unidos.

Para EFE, los representantes de dos colectivos, “Resistencia y Rebelión” y la “Unidad de Batalla Hugo Chávez” declararon que en el escenario actual de amenazas de Estados Unidos, es un deber patriota alistarse a la Milicia Nacional Bolivariana.

Los chavistas añadieron una petición a todos los venezolanos “que amen su patria”, sin importar que no sean afines a su ideología o al gobierno de Nicolás Maduro, ya que no pueden permitir que Estados Unidos los mancille.

Nicolás Maduro ordenó jornadas de alistamiento en toda Venezuela, para los ciudadanos que se quieran sumar a la Milicia Nacional Bolivariana y detener la amenaza “imperialista” de Estados Unidos, como refirió.

Mientras que desde el viernes 22 de agosto se observó también el inicio del entrenamiento básico de al menos 300 jóvenes chavistas que se sumarían al despliegue de 4.5 millones integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana.

Milicia Nacional Bolivariana se prepara ante amenazas de Estados Unidos (Nicolás Maduro vía Facebook)

Venezuela: Nicolás Maduro creó las jornadas de alistamiento a la Milicia Nacional Bolivariana

Ante las amenazas de Estados Unidos, Nicolás Maduro convocó a una jornada de alistamiento para que la población se sume a la Milicia Nacional Bolivariana, a las que se habrían unido los chavistas.

Sin embargo según distintos líderes opositores y medios locales señalaron que el “Plan Nacional de Soberanía y Paz” tuvo poca respuesta del pueblo de Venezuela en varias regiones.

Aunque en algunas ciudades como Caracas, se habrían alistado varios ciudadanos contra las amenazas de Estados Unidos, como se observa en distintas imágenes y como declararon algunos voluntarios.

Esto a pesar del intenso llamado tanto de Nicolás Maduro y su gobierno, quienes instaron al pueblo de Venezuela a detener las amenazas de Estados Unidos, en respuesta a los buques que serían una agresión para dicho país.

Respecto a estas jornadas de alistamiento, el ministro de Defensa de Venezuela llamó a no caer en nerviosismo, ya que no se trata de una movilización de la Milicia Nacional Bolivariana.

Sino de una movilización de los venezolanos para una revolución en todo el territorio, por lo que adelantó que las jornadas de alistamiento no sólo tendrían lugar este fin de semana.