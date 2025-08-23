Venezuela amaneció el sábado 23 de agosto con una valla en la que se exhibe la recompensa que ofrece Estados Unidos por la detención de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

La valla con las recompensas que Estados Unidos ofrece por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello que se ubicó en la frontera de Colombia con Venezuela fue retirada por un ciudadano patriótico.

Los carteles que se exhibieron de cara a Venezuela por varias horas, finalmente fue arrancado de la estructura publicitaria por un hombre que se detuvo con la intensión de quitar las recompensas.

Se desconoce hasta el momento quien colocó esta valla que amaneció en la autopista internacional Villa del Rosario Norte este sábado 23 de agosto.

Un hombre desmontó la valla en la autopista internacional de Villa del Rosario que mostraba recompensas de EE. UU. contra Maduro y Cabello. pic.twitter.com/P9H8pOzweJ — La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) August 23, 2025

Colocan valla con recompensas de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en frontera de Venezuela

Una valla con la cara hacia Venezuela fue colocada en la frontera de Colombia con los carteles de recompensa que ofrece Estados Unidos por el presidente Nicolás Maduro y su Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Esta valla sorprendió a quienes utilizaron esta vía que conecta Cúcuta, Colombia, con San Antonio del Táchira, Venezuela.

La enorme valla se ubica en el Norte de Santander, ciudad colombiana, que se ubica justo en la frontera con Venezuela, donde todos los que transitan por la carretera han podido observar el cartel donde se muestran las siguientes recompensas:

Nicolás Maduro: 50 millones de dólares

Diosdado Cabello: 25 millones de dólares

Este hecho se suma a los conflictos entre Estados Unidos y Venezuela y la persecución de la administración Trump a Nicolás Maduro por sus supuestos nexos con el narcotráfico.

Estados Unidos señala a Nicolás Maduro por nexos con el narcotráfico de Colombia y México; sería el líder del Cártel de los Soles

De acuerdo con el cartel de recompensa, Nicolás Maduro sería el líder del Cártel de los Soles, fundado en la década de 1990 en Venezuela.

Asimismo, señaló que el gobierno de Venezuela funge como intermediario entre los cárteles de Colombia y los de México para el traslado de cocaína.