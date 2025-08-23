El presidente Nicolás Maduro condenó el despliegue militar de Estados Unidos que se está llevando a cabo en las costas de Venezuela, al lanzar un fuerte mensaje.

El duro pronunciamiento del presidente venezolano se dio en medio de la llegada de tres buques de guerra a aguas del Caribe y en la cercanía del territorio de la nación sudamericana.

Ante el despliegue militar de Estados Unidos que se ha realizado en las últimas semanas en costas de Venezuela, Nicolás Maduro lanzó un fuerte mensaje para condenar los actos.

Nicolás Maduro condena despliegue militar de Estados Unidos alrededor de Venezuela (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Nicolás Maduro lanza fuerte mensaje contra despliegue militar de Estados Unidos en costas de Venezuela

Este viernes 15 de agosto, el gobierno de Estados Unidos encabezado por el presidente Donald Trump, inició un despliegue militar en el mar Caribe y en las inmediaciones de las costas de Venezuela.

De acuerdo con lo informado por las autoridades estadounidenses, la acción se puso en marcha como parte del combate a los cárteles del narcotráfico catalogados como grupos terroristas.

En torno al despliegue militar de Estados Unidos que ha incluido el arribo de tres buques de guerra, el presidente Nicolás Maduro lanzó un fuerte mensaje para condenar las acciones.

Lo anterior debido a que el viernes 22 de agosto, Nicolás Maduro calificó como “inmoral, criminal e ilegal” el envío de navíos militares a las inmediaciones de las costas de Venezuela.

Al seguir con su duro pronunciamiento, el presidente venezolano advirtió que las intenciones de Estados Unidos son las de ejecutaron “un cambio de régimen, un zarpazo terrorista militar”.

En el mismo sentido, el mandatario insistió en que el despliegue que se realiza es ilegal, pues en el derecho internacional está expresamente prohibido el “uso de la fuerza contra Estados soberanos”.

Nicolás Maduro condenó el despliegue militar de Estados Unidos y llamó a la unidad nacional

En el fuerte mensaje con el que condenó el despliegue militar de Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también aprovechó para lanzar un llamado a la unidad nacional.

En su pronunciamiento que se transmitió en todo el país, Nicolás Maduro indicó que el actual es un momento en el que se necesita “reunir la voluntad nacional” y poner a un lado las diferencias.

Así lo planteó Nicolás Maduro al resaltar que aun cuando existan desavenencias “menores o intestinas”, el acecho del gobierno de Estados Unidos requiere que Venezuela hable “con una sola voz”.

Además, convocó a una jornada de alistamiento de las “fuerzas milicianas” que dará inicio este mismo fin de semana, con el fin de responder al despliegue de buques militares en las costas de Venezuela.

Pese al acoso militar, Nicolás Maduro afirmó que “Venezuela volverá a ganar” y se conseguirá “la paz, la estabilidad, el crecimiento y la armonía, entre todos los venezolanos y todas las venezolanas”.