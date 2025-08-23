El video del presidente Nicolás Maduro diciendo que se abrirán las cárceles para liberar a los presos políticos en Venezuela ha generado gran asombro en redes sociales, pero la realidad es distinta.

Tras el despliegue de buques militares de Estados Unidos hacia las costas de Venezuela, Nicolás Maduro encabezó un acto en “defensa de la soberanía y la paz” y su discurso sorprendió en redes sociales.

Nicolás Maduro habría dicho durante este acto que liberaría a presos políticos en Venezuela, pero esta declaración ha sido sacada de contexto y un video en Youtube reveló la realidad de este discurso.

Nicolás Maduro no liberará presos políticos en Venezuela; video de YouTube revela triste verdad tras esperanzador discurso

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, rechazó que el gobierno de Donald Trump haya desplegado buques destructores al Caribe, que podrían alterar la “paz” que se vive en América Latina.

El presidente Nicolás Maduro dijo que la presencia de buques de guerra están afectando asuntos internos de Venezuela y calificó la actitud de Estados Unidos como “inmoral, criminal e ilegal”.

Para llamar a la unidad nacional y defensa de la soberanía de Venezuela, Nicolás Maduro citó la declaración de Cipriano Castro, quien ese entonces dijo que liberaría a los presos políticos en las cárceles del país.

Nicolás Maduro utilizó esta declaración para comparar los desafíos que enfrentó Cipriano Castro en 1902 con las amenazas que enfrenta hoy en día Venezuela, especialmente la de la invasión de Estados Unidos.

A continuación te mostramos la parte de la declaración de Cipriano Castro que leyó Nicolás Maduro que ha sido sacada de contexto:

“Estoy dispuesto a sacrificarlo todo en el altar augusto de la patria, todo, hasta lo que pudiera llamarse mis resentimientos por razón de nuestras diferencias intestinales. No tengo memoria para lo que de ingrato pueda haber en el pasado. Borrados quedan en mi pensamiento de político y de guerrero, todo lo que fue hostil a mis propósitos, todo lo que ha podido dejar una huella de dolor en mi corazón. Delante de mí no queda más que la visión luminosa de la patria como la soñó Bolívar como la quiero yo. Y puesto que esta no puede ser grande y poderosa sino en el ambiente de confraternidad de sus hijos y las circunstancias reclaman el concurso de todos estos En nombre de aquellos mis sentimientos y de estas sus necesidades abro las puertas de todas las cárceles de la República para los detenidos políticos que aún permanecen en ellas. Abro asimismo las puertas de la patria para los venezolanos que por iguales razones se encuentran afuera y restituye al goce de las garantías constitucionales las propiedades de todos los revolucionarios. Más todavía, si sobreviviere a los acontecimientos y fuera preciso para la salud de la patria despojarme del elevado carácter con que me ha honrado los pueblos y con la cual voy a la lucha, estoy listo para la separación a mi vida privada, quedando siempre mi espada por supuesto al seguro servicio de la República y poder estar de que me retiraré satisfecho sin las nostalgias del poder porque mi aspiración mayor es ver a mi patria grande próspera y feliz”. Parte de la declaración de Cipriano Castro

Ricardo Salinas reacciona a video de Nicolás Maduro sobre liberación de presos políticos en Venezuela

Ricardo Salinas Pliego compartió el video donde el presidente Nicolás Maduro dice explícitamente que liberaría a los presos políticos en Venezuela y dijo: “bla bla bla… siguen los narcopoliticos mexicanos”.

La reacción de Ricardo Salinas Pliego no dice mucho pero evidencia que el empresario se dejó llevar por los videos sacados de contextos, pues YouTube muestra que Nicolás Maduro no tiene intención de liberar presos políticos.