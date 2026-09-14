El fotógrafo francés Julien Anton ganó el prestigioso certamen Ocean Photographer of the Year 2026.

Su fotografía ganadora captura un tierno y raro momento en la Polinesia Francesa, donde un caballito de mar macho permanece junto a dos de sus pequeñas crías.

La imagen destaca por su valor científico y emocional, ya que ilustra la gestación masculina característica de esta especie antes de que los jóvenes se independicen.

Esta es la fotografía de un caballito de mar que ganó el Ocean Photographer of the Year 2026

Una fotografía de un caballito de mar del fotógrafo Julien Anton obtuvo el premio máximo en el Ocean Photographer of the Year 2026.

Una fotografía de un caballito de mar gana el Ocean Photographer of the Year 2026 (@CanonEspana / X)

La foto muestra a un caballito de mar macho adulto acompañado de dos diminutas crías recién nacidas. La toma fue realizada en las aguas someras y cubiertas de algas de Mo’orea, en la Polinesia Francesa.

En la imagen, las crías parecen detenerse y girar la mirada hacia el adulto antes de alejarse hacia mar abierto e independizarse.

Aunque no se puede confirmar genéticamente si están emparentados, la composición evoca una emotiva escena de despedida.

Julien Anton, quien se define como un aficionado sin formación fotográfica profesional, logró la toma tras numerosas horas de búsqueda en condiciones submarinas complejas.

Para lograr el hallazgo, contó con el apoyo y conocimientos de pescadores, naturalistas y residentes de Tahití y Mo’orea.

Julien Anton señaló que cuando las crías se giraron hacia el adulto sintió que el momento “superaba con creces lo que me había atrevido a esperar”, agregando que espera que la foto “sirva de puente entre la ciencia, la conservación y un mundo que merece saber lo que está en juego”.

¿Por qué cobró importancia la foto de un caballito de mar que ganó el Ocean Photographer of the Year 2026?

La fotografía de un caballito de mar compitió entre más de 15.000 imágenes enviadas desde todo el mundo.

Ganó en primera instancia la categoría de Vida Silvestre Marina y posteriormente se alzó con el premio principal del certamen, coorganizado por Oceanographic y Blancpain.

La imagen cobra un significado particular porque en los caballitos de mar (familia Syngnathidae) es el macho quien gesta a los embriones en una bolsa incubadora durante dos a cuatro semanas antes de dar a luz.

El jurado valoró la obra por plantear una profunda reflexión sobre el futuro de las generaciones jóvenes frente a un océano incierto.

El premio Ocean Photographer of the Year busca sensibilizar al público sobre la protección de la biodiversidad y la fragilidad de los ecosistemas acuáticos.