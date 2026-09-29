Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo prever en un mes llegar a un acuerdo bilateral entre Canadá y Estados Unidos.

“Creo que lo que va a suceder es que, en las próximas tres o cuatro semanas, vendrán a nosotros y dirán: ‘Vamos a eliminar todos los aranceles’”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Esto luego de que este martes 29 de septiembre entró en vigor el veto y prohibición de Estados Unidos a la importación de varios productos de Canadá.

Acuerdo bilateral con Canadá debe ser ventajoso para Estados Unidos: Trump

Tras prever un acuerdo bilateral entre Canadá y Estados Unidos, Trump también aseguró que este deberá ser ventajoso para su país.

“Creo que se llegará a un acuerdo, pero será un acuerdo justo”, dijo Trump mientras insistió nuevamente en que el intercambio bilateral con Canadá ha sido históricamente desfavorable para su país.

Trump afirmó que, si bien el gobierno canadiense deseaba un acuerdo comercial y “nos llamaba constantemente”, Ottawa había “tratado a Estados Unidos de manera muy injusta” durante las últimas décadas.

Al señalar Trump que los agricultores estadounidenses han enfrentado aranceles elevados y que Canadá mantiene una dependencia comercial masiva con Estados Unidos en el antiguo acuerdo comercial.

Las declaraciones de Trump, también llegan luego de que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló el pasado 25 de septiembre que Canadá se ponía en contacto periódicamente con Washington para tratar las negociaciones comerciales, sin embargo, dijo que no existía “ninguna urgencia” por su parte para alcanzar un acuerdo.