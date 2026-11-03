Donald Trump plantea mudarse a Israel y ser primer ministro si pierde el respaldo de Estados Unidos.

Tengo un índice de aprobación del 99% en Israel, ¿pueden creerlo? De hecho, si la gente alguna vez se cansa de mí en Estados Unidos, me mudaré a Israel y me convertiré en primer ministro. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Durante una entrevista con Fox News y en plenas elecciones intermedias, el presidente de Estados Unidos bromeó con su futuro político.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Pablo Martinez / AP)

Su comentario ocurrió mientras abordaba la relación de Estados Unidos con Israel, destacándolo por ser una gran socio comercial y resaltando las acciones de su administración contra Irán.

No obstante, Donald Trump anunció que Estados Unidos cancelará la ayuda anual de 4 mil millones de dólares para Israel en materia de seguridad, tras llegar a un acuerdo con Benjamin Netanyahu.

Trump dice que se mudará a Israel y será primer ministro; asegura que tiene el 99% de aprobación

El presidente Donald Trump señaló que cuenta con el 99% de popularidad en Israel, también puntualizó que tiene el “índice más alto de la historia”.

Por tal motivo, señaló que está valorando irse a vivir allá y continuar su carrera política desde Tel Aviv.

Aunque Trump presumió su popularidad en Israel, no ofreció ninguna encuesta que respaldara sus afirmaciones.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Alex Brandon/AP / AP Photo/Alex Brandon)

Medios de comunicación señalan que Donald Trump apenas cuenta con apenas un 32% de aprobación en Estados Unidos.

Ahora bien, no es la primera vez que Trump expresa su deseo de gobernar Israel.

Apenas en mayo 2026 realizó una “broma” similar asegurando que tiene un gran respaldo.