El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría pedido a la fiscal Pam Bondi obtener resultados contra sus rivales en un mensaje que era privado, pero que publicó accidentalmente.

“Son todos culpables, pero no se va hacer nada. No podemos demorarnos más. Está matando nuestra reputación y credibilidad”, se leía en la publicación de Truth Social de Donald Trump.

Según informaron este viernes medios estadounidenses, dicho mensaje que fue publicado el mes pasado era un mensaje privado dirigido a Pam Bondi, en la que le urgía a imputar a sus enemigos políticos.

Pam Bondi (Especial)

¿Donald Trump tomó represalias contra rivales? Esto decía el mensaje a Pam Bondi

En el mensaje dirigido a Pam Bondi que Donald Trump borró poco después, se pedía “hacer justicia” sobre los cargos contra el exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey.

El caso de este funcionario, que resultó imputado por un jurado federal de Virginia bajo cargos de declaraciones falsas ante el Congreso y obstrucción a la justicia, estuvo encabezado por una fiscal sin experiencia.

Este hecho llamó la atención porque dicho fiscal fue nombrado por el presidente Donald Trump para atender el caso del exdirector que investigaba la intervención rusa en la campaña de Trump en 2016 .

De igual forma, se mencionaba a otros funcionarios como el senador demócrata Adam Schiff y la fiscal de Nueva York, Letitia James, imputada por supuesto fraude bancario en Virginia.

Trump pidió a Pam Bondi resultados contra sus rivales; borró el mensaje después (Especial)

Este mensaje, filtrado por el mismo Donald Trump, se contradice con sus declaraciones en las que aseguraba que no ejercía presión para que las investigaciones avanzaran contra sus enemigos.