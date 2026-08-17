Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó reducir los ejercicios militares con Corea del Sur y el motivo principal es por considerar al presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un, un hombre pacífico.

“He instruido… para que reduzca sustancialmente los ejercicios militares conjuntos…” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

En su red social, Truth Social, Donald Trump destacó que tiene una excelente relación con Kim Jong Un y dijo que los mencionados ejercicios militares conjuntos mandan un mensaje inapropiado y hostil.

Donald Trump dijo que desde su llegada a la presidencia de Estados Unidos, Corea del Norte ha sido “pacífico y respetuoso.”

Donald Trump instruye a Pete Hegseth a reducir ejercicios militares con Corea del Sur

Donald Trump se quejó de los ejercicios militares con Corea del Sur son costosos y en su mayoría pagados por Estados Unidos.

El mandatario norteamericano instruyó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a que reduzca dichos ejercicios militares.

La orden de reducirlos es porque ya es “demasiado tarde” para cancelarlos, escribió en su post en Truth Social.

Donald Trump ordena reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur (Donald Ttump/truthsocial)

¿Donald Trump reduce ejercicios militares como represalia a Corea del Sur?

La decisión de Donald Trump al parecer también es una revancha política contra con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

El mandatario estadounidense dijo que hace poco preguntó al presidente de Corea del Sur si se unía a las peticiones de desnuclearización de Irán y respondió que no.