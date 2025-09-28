Trump ordenó despliegue de tropas en Portland, Oregón, con uso de la fuerza.

El presidente Donald Trump-de 79 años de edad- continúa su cruzada contra los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Trump ordena despliegue de tropas en Portland y autoriza uso de la fuerza “si es necesario”

Mediante su plataforma Social Truth, Trump mandó el despliegue de tropas en Portland, autorizando el uso de la fuerza.

“Estoy ordenando al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que provea todas las tropas necesarias para proteger al Portland devastado por la guerra y a cualquiera de nuestras instalaciones de ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas nacionales. También autorizo el uso de la Fuerza Total, si es necesario. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Previamente, Trump mencionó que Portland se encontraba en la mira, tachándola como una “ciudad violenta y sumida en la anarquía”.

Trump ordena despliegue de tropas en Portland con uso de la fuerza (Especial)

La ciudad de Portland ha tenido expresiones de protesta contra las instalaciones de ICE, generando enfrentamientos violentos.

De acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos, ya ha presentado cargos federales contra 26 personas por delitos como:

Incendio provocado

Agresión a un agente de la policía

Resistencia al arresto

Cabe señalar que en 2025, Donald Trump ha desplegado tropas en:

Los Ángeles

Washington D.C.

Memphis

No obstante, también el presidente de Estados Unidos buscaría desplegar fuerzas militares en estas ciudades demócratas:

Chicago

Baltimore

San Francisco

Nueva Orleans

Misuri

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (WIN MCNAMEE / Getty Images via AFP)

Alcalde de Portland rechaza orden de Trump de desplegar tropas

La orden de Trump de inmediato generó reacciones por parte de las autoridades locales quienes señalaron que no necesitaban tropas en Portland.

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek-de 58 años de edad- emitió un comunicado:

“No existe ninguna amenaza a la seguridad nacional en Portland. Nuestras comunidades están seguras y tranquilas." Tina Kotek, gobernadora de Oregón

Además de que Kotek mencionó que no recibió información de la Casa Blanca sobre el motivo de alguna misión militar.

Cabe señalar que a Tina Kotek también se sumó el acalde de Portland, Keith Wilson-de años de edad- mencionando que no se requieren tropas militares:

“El número de tropas necesarias es cero, ni en Portland ni en ninguna otra ciudad estadounidense”, declaró Keith Wilson.

Por su parte, el senador Ron Wyden de Oregón exhortó a los habitantes de su localidad para “no caer en el intento de Trump de incitar a la violencia”.