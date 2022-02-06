Estados Unidos despliega más de mil soldados en Polonia por crisis en Ucrania

Estados Unidos desplegó a sus primeros mil soldados en Polonia por la crisis en Ucrania, de acuerdo con un vocero del ejército polaco.

El vocero de Polonia dijo que el traslado de soldados estadounidenses a Polonia es para tranquilizar a los aliados preocupados por el conflicto entre Ucrania y Rusia .

Y es por eso que los primeros militares de Estados Unidos llegaron al aeropuerto de Jasionka en Polonia, mientras que las principales fuerzas de un contingente estadounidense de mil 700 soldados tienen previsto desembarcar “próximamente”.

Este sábado 5 de febrero, el avión con los más de mil soldados de la 82ª división aerotransportada aterrizó en Polonia.

Estados Unidos anunció envió de sus soldados por conflicto

El pasado miércoles 2 de febrero, Estados Unidos anunció que enviaría a 3 mil soldados adicionales a Europa del Este para defender a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) “contra cualquier agresión”.

Lo anterior por las tensiones y esfuerzos diplomáticos para convencer a Rusia de retirar las tropas estacionadas en la frontera con Ucrania.

Los nuevos soldados estadounidenses se suman a los 8 mil 500 militares colocados en estado de alerta a fines de enero por el presidente Joe Biden , con reacción rápida de la OTAN en caso de necesidad.

Estados Unidos también enviará soldados a Alemania y Rumania

De la misma manera, Estados Unidos dijo que enviará soldados a Alemania y Rumania por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Además de 3 mil armas a los mismos países; aseguraron que el envío de militares no es una acción permanente, sino una respuesta al conflicto en Ucrania.

Se ha dicho que los soldados de Estados Unidos no pelearán en Ucrania de acuerdo con las instrucciones del presidente Joe Biden y las recomendaciones del ministro de Defensa, Lloyd Austin.

Pero en estos últimos días Ucrania recibió armamento de Estados Unidos y Reino Unido, entre ellas 500 toneladas de municiones y armamento antitanque.

Ucrania dijo que su propósito es que Rusia desocupe sus fronteras por la vía diplomática, pues el país gobernado por Vladimir Putin mantiene a más de 100 mil soldados en dicha frontera con Ucrania.

Esto luego de que el país anunció su intención de anexarse a la OTAN.

Con información de AFP y Reuters