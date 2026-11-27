Donald Trump acusó a su propio Departamento de Comercio de haber publicado cifras “falsas” del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos antes de las elecciones intermedias y solicitó una investigación inmediata sobre la actualización de estos datos.

El pasado jueves, el mandatario lanzó la acusación luego de que el Departamento de Comercio revisara el crecimiento del PIB correspondiente al tercer trimestre, que pasó de una estimación inicial de 3.4% a 4.3% en términos anualizados.

Tras la actualización de las cifras económicas, Trump acusó a la dependencia de haber difundido información incorrecta antes de los comicios legislativos.

Trump califica de “error masivo y deliberado” las cifras del PIB de Estados Unidos antes de las elecciones intermedias

A través de sus redes sociales, el presidente estadounidense aseguró que se cometió un “error masivo y deliberado” en la publicación de las cifras del PIB de Estados Unidos previas a las elecciones intermedias.

Trump vinculó la difusión de los datos económicos con el desempeño de los republicanos en los comicios legislativos del 3 de noviembre, en los que los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso.

“Acaba de revelarse que los números REALES de la economía, publicados antes de la elección, eran FALSOS, y ayer se emitió una corrección por parte de la gente de la agencia gubernamental que elabora esas cifras. ¿Por qué no se publicó el número correcto antes de la elección? Estoy solicitando una investigación inmediata de esta situación” Donald Trump

Hasta el momento, el Departamento de Comercio no ha respondido a una solicitud de comentarios, en medio del cierre prácticamente total del Gobierno estadounidense durante el jueves 26 de noviembre, debido al feriado de Acción de Gracias.

Trump ya había despedido a funcionarios de su Gobierno por cifras de empleo desfavorables

Aunque esta es una nueva acusación de Trump contra una dependencia encargada de divulgar indicadores económicos, el mandatario ya había tomado medidas contra funcionarios de su Gobierno por la publicación de cifras que consideró desfavorables para su gestión.

En agosto de 2025, Trump despidió al jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), después de que se difundiera un informe de empleo que mostró un desempeño débil del mercado laboral.

El reporte indicó que durante julio de 2025 se crearon apenas 73 mil puestos de trabajo, además de revelar que en mayo y junio se habían generado 258 mil empleos menos de los reportados inicialmente.

En aquella ocasión, Trump calificó el informe de empleo de “falso” y “amañado”.