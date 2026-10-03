Donald Trump, presidente de Estados Unidos, enfrenta una demanda conjunta por parte de varios estados por reducir las normas establecidas de ahorro de combustible.

El recurso legal cuestiona las decisiones de las autoridades federales de transporte orientadas a flexibilizar los parámetros de consumo energético aplicables a los automóviles nuevos y camionetas ligeras en todo el país.

Estados demandan a Trump por vulnerar las normas de control de contaminación ambiental

La demanda de estados contra Donald Trump se centra en la drástica modificación de los objetivos proyectados hacia el año 2031.

Estos disminuyen el requisito de eficiencia desde las 50.4 millas por galón promulgadas bajo el mandato de Joe Biden, a únicamente 34.9 millas por galón con el gobierno de Trump.

De acuerdo con funcionarios, la medida impulsará la industria automotriz y permitirá abaratar los costos iniciales de compra.

Donald Trump (Alex Brandon / AP Photo/Alex Brandon)

En tanto, los estados demandantes acusan que el cambio invalida los ahorros económicos a largo plazo para los consumidores y vulnera las normas ambientales vigentes.

Según los argumentos expuestos por la Fiscalía de California, la revisión de los estándares anula las regulaciones vigentes contra las emisiones de gases de efecto invernadero en centrales eléctricas de carbón, petróleo y gas.

Estos cambios coinciden además con un contexto económico complejo marcado por el alza internacional en los precios del combustible en Estados Unidos, agudizado a raíz de la guerra con Irán.

La demanda interpuesta por estados como California, Nueva York, Illinois, Michigan, Colorado y Washington, representa una de al menos tres impugnaciones legales presentadas contra el Departamento de Transporte y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.

Las otras dos acciones fueron promovidas por organizaciones ambientalistas sin fines de lucro, las cuales señalan que Trump ha fallado en garantizar los objetivos para controlar la contaminación ambiental fijados por el Congreso.