El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la retirada de las últimas tropas estadounidenses de Irak y calificó el momento como “un gran día” para su país.

El mandatario destacó al primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, y presentó la salida militar como una victoria para Estados Unidos e Irak frente al Estado Islámico.

La retirada concluyó este miércoles desde la Base Aérea de Erbil, conforme al calendario acordado en 2024 entre Washington y Bagdad para terminar la misión militar contra ISIS.

¿Qué implica la salida de tropas estadounidenses de Irak?

Trump afirmó que la salida de las tropas de Irak fue ordenada, sostuvo que Estados Unidos cumplió una misión definida sin convertir su presencia temporal en una permanencia militar indefinida.

El presidente estadounidense comparó la operación con la retirada de Afganistán y destacó que, en esta ocasión, no se abandonó equipo militar durante la salida.

Irak (Ahmad Al-Rubaye / AFP)

La presencia estadounidense regresó a Irak en 2014, cuando una coalición internacional comenzó operaciones contra el Estado Islámico después de su expansión territorial.

La misión militar contra ISIS concluyó oficialmente con la salida de las fuerzas y equipos de la coalición desde Erbil, según informó el Comando Central estadounidense.

El acuerdo entre Washington y Bagdad de 2024 estableció un calendario para terminar la operación contra el Estado Islámico y retirar progresivamente las tropas extranjeras.

Con la salida, la seguridad de Irak queda bajo responsabilidad de sus propias fuerzas, aunque Estados Unidos mantendrá cooperación bilateral y continuará apoyando operaciones contra ISIS desde Jordania.

La retirada marca el cierre de una etapa iniciada con la invasión estadounidense de 2003, seguida por el retiro de 2011 y el regreso militar tres años después.