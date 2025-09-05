El gobierno de Donald Trump planea endurecer el examen de la ciudadanía en Estados Unidos con ensayos y entrevistas, lo que responde a las políticas migratorias que se han implementado en el país.

Joseph Edlow, director del servicio de Ciudadanía e Inmigración, afirmó que el actual examen para obtener la ciudadanía de Estados Unidos es demasiado fácil y que se tendrían que elevar los criterios de selección.

Desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca ha endurecido las políticas migratorias de Estados Unidos, entre ellas, la rigurosidad de las visas y ahora el examen de ciudadanía.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Mark Schiefelbein / AP)

Estados Unidos busca endurecer examen de ciudadanía con ensayo y entrevistas

Durante una conferencia de prensa en Washington, Joseph Edlow resaltó este jueves 4 de septiembre que el examen para obtener la ciudadanía de Estados Unidos es demasiado fácil, por lo que se endurecerán las medidas.

El director del servicio de Ciudadanía e Inmigración dijo que se planea incorporar un ensayo y más entrevistas para elevar los criterios de aprobación de la ciudadanía de Estados Unidos y evitar fraudes migratorios.

Las entrevistas y el ensayo pretenden evaluar de una mejor manera el conocimiento cívico y constitucional de cada una de las personas que aspiran a obtener la ciudadanía de Estados Unidos.

Ciudadanía estadounidense: así puede conseguirse (Rogelio Morales Ponce)

Joseph Edlow adelantó que se pretende elevar el puntaje mínimo del examen de ciudadanía en Estados Unidos y, en el ensayo escrito, el aspirante deberá explicar cuál es el significado de ser un ciudadano de este país.

Aunado a la entrevista personal que se le realiza al aspirante, se pretende reactivar las entrevistas con vecinos y compañeros de trabajo para confirmar la veracidad de la información compartida y así evitar los fraudes migratorios.

Según las declaraciones de Joseph Edlow, el servicio de Ciudadanía e Inmigración abandonará el modelo centrado en la atención al solicitante y adaptará uno enfocado en la “aplicación estricta de la ley”.