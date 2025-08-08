Una jueza federal emitió una resolución que bloquea los planes de Donald Trump, por lo que no podrá prohibir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos con alcance en todo el país.

Se trata del cuarto fallo emitido en este mismo sentido, yendo así en contra de la orden ejecutiva que firmara Donald Trump al inicio de su administración.

Si bien la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la postura de Donald Trump en el mes de junio, los jueces federales han visto un detalle importante que daría una oportunidad a quienes resulten afectados por esta medida.

Ciudadanía por nacimiento Estados Unidos: jueza falla contra planes de Donald Trump con alcance en todo el país

La jueza federal del distrito de Maryland, Deborah Boardman, emitió una resolución que bloquea en todo el país los planes de Donald Trump de negar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.

Se trata de la segunda ocasión en que la jueza Deborah Boardman tome esta determinación, pues a principios de julio ya había emitido el mismo fallo con alcance en todo el país.

No obstante, en dicha ocasión su resolución fue enviada a un tribunal de apelaciones, motivo por el cual amenazó a la administración de Donald Trump con volver a fallar en contra de su postura si se le regresaba el caso.

Dicha situación ocurrió la última semana de julio, cuando el Tribunal de Apelaciones del cuarto Circuito de Estados Unidos le informó de la devolución del caso.

Ante este escenario, el jueves 7 de agosto 2025 la jueza Deborah Boardman manifestó que Donald Trump no podría negar la ciudadanía de Estados Unidos sin importar si la persona se encontrara de forma ilegal o temporal al momento de nacer en este territorio.

Donald Trump (YURI GRIPAS / POOL / EFE)

Ciudadanía por nacimiento Estados Unidos: jueces ven detalle que tiraría abajo la orden de Donald Trump

El fallo de la jueza Deborah Boardman en contra de prohibir la Ciudadanía por nacimiento Estados Unidos, es ya la cuarta resolución emitida en este mismo sentido.

Se suma a las dos decisiones de tribunales de distrito, así como a una más por parte de un grupo de jueces de apelación.

Esto pese a que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara en junio que los jueces y tribunales federales no cuentan con la facultad para conceder fallos con alcance a todo el país.

Sin embargo, la jueza Deborah Boardman señaló que pese a esto, existen otros detalles a nivel nacional que sí podrían promover en caso de ser necesario.

Se trata principalmente de demandas colectivas y demandas estatales, las cuales podrían presentar por daños quienes resulten afectados por esta medida.

Aseveró que todo menor que haya nacido después del 19 de febrero 2025, cuando entró en vigor la prohibición de Donald Trump, cuenta con argumentos para ganar una demanda al ver vulnerado su derecho a la nacionalidad, tal y como lo indica la Constitución.