Un senador republicano presentó un proyecto que busca eliminar la doble ciudadanía en el país, es decir, que nadie puede tener la ciudadanía de Estados Unidos junto con otra más.

De acuerdo con la propuesta del senador Bernie Moreno, la doble nacionalidad puede significa un conflicto de interés o “lealtades divididas”.

El senador republicano Bernie Moreno presentó una iniciativa para eliminar la doble nacionalidad en Estados Unidos con el fin de conseguir una “lealtad exclusiva” de los ciudadanos.

La Ley Ciudadanía Exclusiva de 2025 exigirá a los ciudadanos estadounidenses que tienen una segunda nacionalidad a elegir entre una de ellas.

Esto debido a que, según el proyecto del senador, tener doble ciudadanía podría llevar a conflictos de interés.

Asimismo, señaló que “ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio y, si quieres ser estadounidense, es todo o nada”.

“Uno de los mayores honores de mi vida fue cuando me convertí en ciudadano estadounidense a los 18 años, la primera oportunidad que tuve de hacerlo. ¡Fue un honor prestar juramento de lealtad a los Estados Unidos de América y sólo a los Estados Unidos de América!” Bernie Moreno, senador republicano

¿Qué pasará con quienes tienen doble ciudadanía si se aprueba su eliminación en Estados Unidos?

Según la propuesta del senador, se busca que los ciudadanos juren lealtad únicamente a Estados Unidos, por lo que la doble nacionalidad sería eliminada.

Por ello, de ser aprobado su proyecto, se dará un plazo de 1 año a quienes tengan doble ciudadanía para decidir a qué nacionalidad van a renunciar.

Asimismo, se señala que, en caso de no notificar al Departamento de Seguridad Nacional sobre la renuncia a una u otra nacionalidad, al concluir el año se dará por entendido que renuncian a ser ciudadanos estadounidenses.

Si bien no se sabe cuántas personas en Estados Unidos cuentan con doble nacionalidad, el Pew Research Center señaló que 1 de cada 3 personas en el país tiene familia migrante o proviene de una segunda o tercera generación migrante, por lo que millones de personas se verían afectadas por esta ley.