Donald Trump, presidente de Estados Unidos, explotó contra el congresista republicano Thomas Massie por su postura que ha adoptado sobre el reciente ataque a Irán.

A través de su cuenta de Truth Social, Donald Trump se lanzó contra el legislador Thomas Massie por haber firmado una moción que considera que ataque de Estados Unidos contra Irán representa una violación constitucional por ser una acción militar contra otro país sin haber contado con el permiso explícito del Congreso.

Según el mandatario estadounidense, el congresista Thomas Massie no representa a su ideología MAGA (Hacer a Estados Unidos grande otra vez) e incluso, aseguró que los verdaderos “MAGA” “no lo quieren, no lo conocen y no lo respetan”.

“El congresista Thomas Massie de Kentucky no es MAGA, aunque le gusta decir que lo es. En realidad, MAGA no lo quiere, no lo conoce y no lo respeta” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Donald Trump pide expulsar a Thomas Massie del Partido Republicano por no apoyar sus acciones

Donald Trump sugirió que el congresista Thomas Massie debería ser expulsado del Partido Republicano porque no representa a MAGA y porque siempre vota en contra de sus propuestas.

Trump consideró que con su postura en contra del ataque a Irán, Thomas Massie le está faltando al respeto al Ejército de Estados Unidos ”sin reconocer siquiera su brillantez y valentía en el ataque".

En este aspecto, el presidente de Estados Unidos adelantó que en las próximas primarias republicanas apoyará a otro candidato, que estará en Kentucky haciendo campaña.

“¡Los MAGA deben echar a este patético perdedor, Tom Massie, como la plaga! La buena noticia es que hay un patriota estadunidense maravilloso que compite contra él en las primarias republicanas y estará en Kentucky haciendo campaña” Donald Trump

Calificó al legislador republicano como “débil e ineficaz” y lo comparó con Rand Paul Jr., por su postura no intervencionista.

“Este congresista de “peso ligero” está en contra de lo que se logró tan brillantemente anoche en Irán (...) Massie es débil, ineficaz y vota “NO” en prácticamente todo lo que se le pone delante (Rand Paul, Jr.), sin importar lo bueno que pueda ser algo", agregó.

¿Qué hizo Thomas Massie para hacer enojar a Donald Trump?

El 21 de junio de 2025, Estados Unidos atacó tres instalaciones nucleares de Irán (Fordow, Natanz, Esfahan) y Donald Trump presumió la acción como un “éxito militar espectacular”.

De inmediato, Thomas Massie se pronunció sobre el ataque y lo calificó como “no constitucional”. A su vez, criticó la decisión de Trump al considerar que no existía una amenaza inminente que justificara la acción sin autorización del Congreso estadounidense.

En conjunto con el demócrata Ro Khanna, Massie presentó una resolución de Poderes de Guerra para limitar la capacidad presidencial de realizar acciones militares sin antes tener la aprobación del Congreso.

El congresista también aseguró que una parte de la base MAGA comparte su postura no intervencionista, al estar cansada de “guerras interminables”.