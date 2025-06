Este sábado 21 de junio de 2025 continúa, por noveno año consecutivo, la guerra Israel vs. Irán. Reportes del tráfico aéreo indican que varios bombarderos B-2 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegaron con rumbo al Pacífico.

Los bombarderos B-2 de Estados Unidos parecen haber salido de la base aérea Whiteman en Missouri el viernes por la noche, al tiempo que Donald Trump evaluaba las posibilidades de atacar militarmente a Irán.

Este despliegue ocurre luego de que la Casa Blanca informara que Donald Trump tomará una decisión en las próximas dos semanas sobre la posibilidad de lanzar una ofensiva contra Irán en apoyo a Israel.

Guerra Israel vs. Irán: Bombarderos B-2 de Estados Unidos encienden alertas por movilización al Pacifico: descartan ofensivas en Irán

En medio de la escalada de tensiones en la guerra Israel vs. Irán, un funcionario de defensa de Estados Unidos dijo que no se ha dado ninguna orden para atacar a Irán con los bombarderos B-2.

El traslado de los bombarderos B-2 de Estados Unidos no implican necesariamente que Donald Trump haya dado órdenes de una ofensiva, debido a que no es inusual reubicar activos militares, informó el diario The New York Times.

Según dicho diario, los bombarderos B-2 de Estados Unidos partieron desde la base aérea de Whiteman, en Missouri, con destino a Guam, un territorio estadounidense en Micronesia, sede de instalaciones militares.

No obstante, la movilización encendió alertas porque los bombarderos B-2 son el único avión capaz de transportar el Massive Ordinance Penetrator, que, según expertos, es la única bomba capaz de destruir la instalación nuclear subterránea iraní de Fordow.

Bombarderos B-2 de Estados Unidos (Fuerza Aerea EE.UU)

Guerra Israel vs. Irán: Fuerzas israelíes informan ataque en instalaciones de drones, aviones F-14 y radares en Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron sobre un ataque en instalaciones de almacenamiento de drones en la zona de Bandar Abbas, en el suroeste de Irán.

La mañana del sábado 21 junio, también trascendió que Israel atacó tres aviones de combate F-14 del Ejército de Irán cuando las unidades estaban estacionadas en una base aérea.

En otra ofensiva, Israel atacó sistemas de radar militar y baterías de defensa aérea en el oeste de Irán: “Esta superioridad aérea nos ha permitido atacar centros de mando de misiles, infraestructura de drones y destruir almacenes militares y túneles de lanzamiento de cohetes y misiles”, dijo el portavoz de las FDI, Ephraim Defrin.