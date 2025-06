Con la entrada de Estados Unidos en el conflicto de Irán vs Israel, lo que ha provocado una escalada en las agresiones, existe el temor de una Tercera Guerra Mundial; algo que León Krauze toca en un análisis.

A través de un breve video en X, León Krauze habla sobre las posibilidades de una Tercera Guerra Mundial ante el conflicto de Irán vs Israel y Estados Unidos.

Además de mencionar sus consecuencias, más allá de todas las pérdidas que se darán en la zona y los distintos frentes.

Las cuales afectarán a todo el mundo, en mayor o menor medida.

¿ Nos acercamos a la tercera Guerra Mundial?

La respuesta es…no.

Y aquí explico por qué.

No te pierdas mi podcast “En Boca de León” mañana con mucho más!https://t.co/2owN6ngnPU pic.twitter.com/WBIx56zZO5 — León Krauze (@LeonKrauze) June 22, 2025

León Krauze no cree que el conflicto entre Irán vs Israel y Estados Unidos lleve a una Tercera Guerra Mundial

Desde el inicio de su video en X, León Krauze afirma que no habrá una Tercera Guerra Mundial por el conflicto entre Irán vs Israel y Estados Unidos, pues los iranís están solos en la zona bélica.

León Krauze menciona que no hay nadie que apoye a los iranís en el conflicto entre Irán vs Israel y Estados Unidos, por lo que no hay posibilidades de que se dé una Tercera Guerra Mundial.

Sus aliados en Yemen están debilitados, lo mismo que Hezbolá en Líbano, además de que el régimen de Bashar al-Assad en Siria ya no existe. Asimismo señala que ningún otro país tiene interés en aliarse con ellos.

China es pragmática y no sacaría ningún provecho de ayudar a Irán, mientras que Rusia tiene sus propios problemas con Ucrania y no sería inteligente abrir otro frente de guerra en este momento.

Después de los ataques de Israel y Estados Unidos, el gobierno iraní está aislado, no tiene aliados en la región, sus aliados en la región están debilitados o han desaparecido. El grupo terrorista Hezbolá en Líbano está debilitado, el régimen sirio de Basshar al -Assad no existe más, los hutíes en Yemen están debilitados y amenazados. No hay ningún otro aliado iraní en la región. León Krauze

El conflicto Irán vs Israel y Estados Unidos sí traerá consecuencias aunque no haya una Tercera Guerra Mundial

A pesar de su negativa a una Tercera Guerra Mundial, León Krauze señala que el conflicto de Irán vs Israel y Estados Unidos sí traerá consecuencias, sobretodo del lado iraní.

León Krauze menciona que los iranís puede bloquear el estrecho de Hormuz como parte del conflicto Irán vs Israel y Estados Unidos, que si bien no traerá la Tercera Guerra Mundial, sí afectará el suministro energético del mundo.

También señala que pueden responder con una serie de ataques terrorista, además de atacar las bases militares de Estados Unidos. Aunque una escalada en este conflicto significaría la “muerte” del gobierno de Irán.

De ahí que considere que, si bien no habrá una Tercera Guerra Mundial, tampoco significa que el mundo sea un lugar seguro en este momento.

Irán puede bloquear el estrecho de Hormuz, afectando severamente el suministro energético del mundo, podría responder con ataques terroristas, no sería la primera vez, o podría atacar las bases militares estadounidenses donde están desplegados decenas de miles de soldados. León Krauze

Con información de X.