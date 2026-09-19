Donald Trump anunció que presentará demandas contra fabricantes de vacunas por, según el presidente estadounidense, sus supuestos vínculos con casos de autismo.

Entre sus exigencias, está que los fabricantes de vacunas separen ciertas vacunas infantiles en cinco dosis distintas, pues cree que esto disminuirá los casos de autismo.

“Vamos a recomendar que hagan cinco dosis... y que se administren cada seis meses para que una pequeña cantidad de la vacuna se inyecte en el cuerpo”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La iniciativa ha provocado todo tipo de reacciones entre los ciudadanos, ya que los supuestos vínculos entre las vacunas y los casos de autismo han sido desmentidos repetidamente por científicos.

Donald Trump busca reducir el número de vacunas en niños de Estados Unidos (Michelle Rojas)

Donald Trump exige que reducir vacunas infantiles para combatir autismo

Pese a las exigencias de Donald Trump contra los fabricantes de vacunas, el presidente no aportó ninguna evidencia científica que vinculara las vacunas con el autismo.

No obstante, adelantó que ya firmó una orden ejecutiva desde agosto en la que pide menos vacunación infantil, limitando el calendario de vacunación a 11 vacunas.

Según él, esto brindaría a los niños estadounidenses una protección y pondría al país en línea con otras naciones que recomiendan menos dosis de la vacuna.

Dicha orden pedía a los estadounidenses recibir vacunas separadas contra las siguientes enfermedades, aunque su vacunación individual aún no está autorizada en Estados Unidos:

Sarampión

Paperas

Rubéola

Falso que las vacunas provoquen autismo: científicos

La evidencia científica hasta ahora no ha podido demostrar una relación causal entre las vacunas y el autismo.

Una revisión sistemática de la OMS, publicada en septiembre de 2026, concluyó que los estudios de mayor calidad no respaldan esta asociación.