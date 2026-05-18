El presidente Donald Trump anunció este lunes 18 de mayo la creación de un fondo para entregar compensaciones a aliados políticos que fueron investigados durante la administración de Joe Biden.

De acuerdo con la investigación, el fondo de compensaciones será de más de mil 700 millones de dólares y entre los posibles beneficiario se encuentran:

Exfuncionarios

Asesores

Simpatizantes

Trump crea fondo de compensaciones para aliados perseguidos por Biden

La administración Trump anunció que los aliados que fueron perseguidos por Biden a causa del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y otros eventos serán compensados a través de un fondo.

Joe Biden dio su último mensaje como presidente de Estados Unidos y dejó una tenebrosa advertencia (MANDEL NGAN)

El anuncio del fondo se dio en paralelo a la decisión de Trump de retirar la demanda de 10 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), que habría filtrado sus declaraciones fiscales.

Trump anunció que el programa se llamará “Fondo contra la utilización del sistema judicial como arma política” y estará financiado con el fondo de sentencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La iniciativa contempla una comisión especial encargada de revisar solicitudes de personas que argumenten haber sido perseguidas por motivos políticos o ideológicos durante la administración de Biden.

El fondo de compensaciones a aliados de Trump ha generado una fuerte reacción entre legisladores demócratas y organizaciones civiles, quienes consideran el fondo como un abuso de poder del presidente.