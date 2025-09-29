Donald Trump, presidente de Estados Unidos amenaza con imponer 100% de aranceles a películas extranjeras.

A partir de este lunes es que Trump impondría este arancel de películas extranjeras para impulsar la industria cinematográfica en Estados Unidos.

Además de evitar según Donald Trump que esta industria sea “robada” por otros países y así impulsar al cine estadounidense.

A través de su red, Truth Social, Donald Trump amenazó con imponer 100% de aranceles a películas extranjeras para evitar robo al cine de Estados Unidos.

"Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran ‘un caramelo a un niño’. (...) Por lo tanto, para resolver este problema de larga data, que parece no tener fin, voy a imponer un arancel del 100 % a todas las películas que se hagan fuera de Estados Unidos" Donald Trump, presidente de Estados Unidos

En esta publicación, Trump también aprovechó para lanzarse en contra del gobernador de California, Gavin Newsom, a quién llamó “débil e incompetente”, recordando que en este estado es hogar de Hollywood y corazón de la industria cinematográfica estadounidense “ha sido especialmente afectado”.

También, Trump ya había adelantado en mayo pasado que impondría aranceles del 100 % a todas las producciones de cine hechas fuera de su país .

Además ordenó entonces al secretario de Comercio, Howard Lutnick, trabajar para implementar esta tarifa.

“¡QUEREMOS CINE HECHO EN ESTADOS UNIDOS, OTRA VEZ!”, escribió en mayo Trump, tras advertir que la industria cinematográfica estadounidense “está muriendo rápidamente”.

Como en su primer anuncio, el presidente estadounidense no compartió detalles sobre cómo planea implementar estos aranceles ni a partir de cuándo se aplicarían.

Tampoco ha aclarado si esta tarifa se impondrá solo a los filmes estrenados en salas o también en las plataformas de streaming.

En cuánto regresó Donald Trump al poder en Estados Unidos decidió imponer una serie de aranceles a países como China, India, Brasil y hasta México para buscar beneficiar a su país.

