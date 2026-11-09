Donald Trump admite que su política migratoria fue “demasiado dura” tras la derrota en las elecciones intermedias y asegura que buscará trabajar con los demócratas.

Pienso que fue demasiado dura Donald Trump

El mandatario de Estados Unidos dio una entrevista el 8 de noviembre al canal CBS, donde compartió que la deportación masiva de inmigrantes fue dura.

Trump admite que su política migratoria fue “demasiado dura”

Donald Trump expresó que le gustaría trabajar con los demócratas sobre el tema migración, ya que admite que sus políticas han sido demasiado duras.

Desde su segundo mandato, Donald Trump aplicó medidas de deportación masiva de inmigrantes y ha provocado la muerte de ciudadanos estadounidenses, así como inmigrantes.

Los estadounidenses han rechazado las redadas ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), lo cual habría influido en las elecciones intermedias.

Donald Trump (Alex Brandon)

Donald Trump arremetió contra el resultado de las elecciones intermedias y aseguró que, si él hubiera estado en la boleta, hubiera ganado.

Por lo pronto, Donald Tump asegura que está dispuesto a trabajar con los demócratas para mejorar las políticas migratorias.

Tras las elecciones, Donald Trump nombró a Stephen Miller como su nuevo jefe de gabinete, a quien se le ha señalado como el principal impulsor de la política anteinmigrantes de la actual administración.