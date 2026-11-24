El gobierno de Dinamarca prohibirá los celulares en las escuelas para todos los estudiantes desde primaria a décimo grado debido a sus resultados en la prueba PISA 2025, anunció su Ministerio de Educación.

La medida se había adelantado desde septiembre, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer los resultados, aunque este lunes 23 de noviembre se oficializó para el próximo ciclo escolar.

De los 91 países participantes en la prueba PISA 2025, Dinamarca habría presentado “los peores resultados” de su historia -de acuerdo con el ministro Magnus Heunicke-, con una media por debajo de la OCDE, que es de 482 puntos.

Dinamarca prohibirá los celulares en las escuelas para el próximo ciclo escolar: Ministerio de Educación

Mediante un comunicado, el Ministerio de Educación de Dinamarca anunció un acuerdo que prohibirá los celulares y otros dispositivos electrónicos para el próximo ciclo escolar para estudiantes menores de 15 años.

La medida aplicará para la escuela primaria a décimo grado -secundaria en México-, tanto privadas como gratuitas así como en las instalaciones de ocio o actividades extracurriculares.

Aunque el decreto estipula que queda a decisión de los directores cómo se aplicará la prohibición de celulares, sobre será recogido al inicio de la jornada o sólo deberá apagarse y guardarse en la mochila.

El Ministerio de Educación danés expresó que se busca garantizar el aprendizaje y la presencia en la escuela eliminando las pantallas privadas que provocan distracciones, como confirmaron en la prueba PISA 2025.

Resultados de la prueba PISA 2025 en Dinamarca lo colocan debajo de la media europea

Alrededor del 36% de los estudiantes admitieron en la prueba PISA 2025 que en clases de Ciencias se distraen con los celulares, una proporción mayor que en 2022 y superior al promedio de la OCDE.

En Ciencias, Dinamarca obtuvo 478 puntos, por debajo de la media de 482 y superada por poco más de cien puntos por China (597), quienes obtuvieron el primer lugar entre los 91 países y por Estonia (511) que fue el líder en Europa.

Dinamarca cayó 16 puntos en comparación con los resultados de la prueba PISA 2022 en Ciencias, aunque en la última década registró una caída de 42 puntos en dicha materia.