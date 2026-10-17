El tiroteo en la escuela primera de Oregon, Estados Unidos, dejó un saldo de tres niños muertos, confirmó el Departamento de Policía de Bend; una maestra también fue asesinada.

El Departamento de Policía de Bend reveló información sobre las víctimas, menores de una clase de educación especial, además de señalar que una estudiante y una maestra están hospitalizadas.

Tras el tiroteo de la tarde del jueves 15 de octubre, habitantes de la comunidad de Bend improvisaron un memorial en la escuela primaria Silver Rail.

Tragedia en Oregon: Tres niños muertos y una más hospitalizada es el saldo del tiroteo

Tres niños de 5, 8 y 11 años, parte de la misma clase de educación especial, fueron las víctimas mortales del tiroteo en la escuela Silver Rail, en Oregon, así como la maestra Megan Lambert, de 25 años.

De momento, sólo el menor de 5 años ha sido identificado, como Rhoam Summer; sin embargo, el transeúnte que abatió al tirador —también padre de familia— conocía a la niña de 7, quien recibió un disparo en la cara.

Referente a la profesora Megan Lambert, era originaria de Oregon y creció en la ciudad en donde fue asesinada; su familia también reveló que amaba su labor en la docencia.

Las otras dos víctimas del tiroteo son una niña de 7 años y una maestra de 54, quienes se mantienen en hospitales de Bend, aunque la menor es quien continúa en estado grave pero estable.

Tragedia en Oregón: suman tres niños muertos tras tiroteo en una escuela primaria (Joe Kline / AP Photo/Joe Kline)

Se sabe que el tirador, Griffin J. John II, un adolescente de 16 años, disparó en la misma aula —de la cual fue parte— tras ingresar por la fuerza con una escopeta que todavía tenía 44 cartuchos.

Tragedia en Oregón: habitantes de Bend instalan memorial en escuela primaria

Tras darse a conocer la tragedia en la escuela primaria Silver Rail, los habitantes de Bend instalaron un memorial improvisado, con flores, globos y mensajes por el tiroteo.

Todavía con las cintas de “no pase” de la policía, los habitantes de Bend colocaron sus respetos por las víctimas del tiroteo; además, se han acercado a la comunidad de Silver Rail.

Igualmente, durante la noche del jueves 15 de octubre, en el parque Drake, en Bend, decenas de personas se reunieron para una vigilia con velas, junto a líderes religiosos y la gobernadora de Oregon, Tina Kotek.