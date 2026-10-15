Se registró un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregón, Estados Unidos; autoridades confirman varios heridos, entre ellos menores de edad, así como la muerte del sospechoso.

El Departamento de Policía de Bend informó que el reporte de tirador activo en la escuela primaria se dio alrededor de las 12:59 horas de este jueves 15 de octubre.

Tras confirmarse la muerte del tirador —todavía no identificado—, las autoridades de Bend comenzaron a evacuar la escuela primaria Silver Rail para seguridad de estudiantes y personal.

Tiroteo en escuela primaria de Bend deja varios heridos y sospechoso muerto

Autoridades de Bend acudieron a la escuela primaria Silver Rail por un tiroteo que dejó varios heridos, de momento con cifra desconocida, aunque apuntan varios menores.

De manera extraoficial reportan que al menos tres niños y un adulto murieron a consecuencia del tiroteo.

Acorde con el comunicado del Departamento de Policía de Bend, alrededor de las 13:00 horas se presentaron en la escuela primaria; dos minutos después, el sospecho habría sido abatido.

El presunto tirador sería un adolescente desconocido, quien ingresó a la escuela primaria de Bend tras disparar en contra de un automóvil en las inmediaciones.

Derivado del tiroteo en la escuela primaria , se reportó una intensa presencia policial, así como un perímetro asegurado, que hasta el momento no se habría retirado.

Tiroteo en escuela primaria de Bend deja estudiantes heridos y al sospechoso muerto (Captura de pantalla)

Referente a los heridos, tampoco se tiene información sobre el estado de salud, aunque dos personas fueron trasladadas al hospital St. Charles Bend.

Tiroteo en primaria Silver Rail: policía de Bend evacuó a los estudiantes

La policía de Bend dio a conocer que los estudiantes fueron evacuados de la primaria Silver Rail tras el tiroteo, para ser trasladados a la iglesia cercana Journey Church.

Asimismo, en la iglesia, en donde citaron a los familiares de los estudiantes de Silver Rail, también habrá una fuerte presencia policial, por lo que piden evitar la zona.

Al respecto, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, señaló que mantiene monitoreo cercano en la escuela primaria de Bend, aunque de momento no ha dado a conocer más información.