Te contamos quién es Balen Shah, el primer ministro de Nepal y rapero que arrasó en las elecciones de su país.

Nepal vive una renovación política de la mano de Balen Shah, quien pasó de ser rapero a gran ministro.

¿Quién es Balen Shah?

Balen Shah, conocido como Balen, es un ingeniero, político y rapero nepalí.

La carrera de Balen Shah es conocida por convertirse en primer ministro de Nepal.

De rapero a primer ministro: Balen Shah toma protesta en Nepal (Sunil Pradhan / Anadolu via Reuters Connect)

¿Cuántos años tiene Balen Shah?

En la actualidad, Balen Shah tiene 35 años de edad. Nació el 27 de abril de 1990 en Katmandú, Nepal.

Balen Shah, primer ministro de Nepal y rapero (Balen / Facebook)

¿Quién es la esposa de Balen Shah?

Bale Shah está casado con la poeta y escritora Sabina Kafle. La pareja contrajo matrimonio en 2018.

Balen Shah, primer ministro de Nepal y rapero (Balen / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Balen Shah?

Por su fecha de nacimiento, Balen Shah pertenece al signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Balen Shah?

Se sabe que Balen Shah tiene una hija, producto de su relación con Sabina Kafle.

¿Qué estudió Balen Shah?

Balen Shah estudió en Ingeniería Civil en el Himalayan WhiteHouse International College en Katmandú.

Posteriormente cursó una maestría en Ingeniería Estructural en la Universidad Tecnológica Visvesvaraya (VTU) en Karnataka, India.

De rapero a primer ministro: Balen Shah toma protesta en Nepal (Skanda Gautam/ZUMA Press Wire / ZUMA Press Wire via Reuters Conn)

¿En qué ha trabajado Balen Shah?

La carrera de Balen Shah empezó en la música y la poesía . En 201 lanzó su primer sencillo Sadak Balak.

Un año después comenzaría a cobrar popularidad tras aparecer en Raw Barz, serie de batallas de rap.

En el mundo del rap, Balen Shah cobró popularidad por exponer en sus canciones la corrupción y desigualdad en Nepal.

La popularidad política de Balen Shah llegó en 2022 al ser elegido como alcalde de Katmandú.

Para 2025, Balen se unió al al Partido Rastriya Swatantra (RSP), organización independiente que arrasó en las elecciones.

Balen Shah, primer ministro de Nepal y rapero (Balen / Facebook)

Balen Shah toma protesta en Nepal tras ganar elecciones con fuerte campaña a favor de la Generación Z

El rapero Balen Shah tomó protesta hoy 27 de marzo como primer ministro de Nepal tras triunfar en las elecciones.

La clave para que Balen Shah ganara elecciones en Nepal fue centrarse durante su campaña en la Generación Z.

Balen prometió a los votantes terminar con la corrupción y desempleo que hay en Nepal.

Además de que conectó con los votantes más jóvenes a través de las redes sociales.

Con su nombramiento, Balen Shah se convirtió en uno de los políticos electos más jóvenes de su país.

Balen Shah lideró el Partido Rastriya Swatantra (RSP), organización que logró 182 escaños en los comicios de Nepal.

El RSP se quedó a solo dos escaños de alcanzar la supermayoría de dos tercios en la cámara baja del parlamento.

No obstante, el RSP consiguió la mayor victoria de un partido político en su país.

Previo a su nombramiento, Balen Shah publicó un video con una canción en la que muestra la intensa campaña política que llevó a cabo.