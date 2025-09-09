Nepal se encuentra convulsionado y se registran protestas violentas contra el gobierno por la prohibición de redes sociales, la cual inició días atrás.

A pesar de la magnitud de las protestas, el gobierno ha reprimido a los ciudadanos, quienes han emprendido protestas e incendios de casas de políticos y medios de comunicación.

El objetivo del gobierno es que plataformas se alineen a leyes internas como:

WhatsApp

Faceboook

YouTube

La prohibición de redes sociales inició el fin de semana pasado y aunque el lunes se relajó la prohibición, las protestas violentas han seguido generando muertos y heridos.

🚨 ¡Nepal en crisis! 🇳🇵



La prohibición de las redes sociales ❌📱 desató una ola de protestas que terminó con la caída del gobierno 🗣️💥#Nepal #CrisisDigital #LibertadDeExpresion #RedesSociales pic.twitter.com/GYGeNvSAtF — SDP Noticias (@sdpnoticias) September 9, 2025

Generación Z sale a protestar en Nepal por prohibición gubernamental de redes sociales

De acuerdo con le gobierno Nepalí, el objetivo era acabar con la desinformación y con la incitación al odio.

Ante la prohibición, los primeros en protestar fueron los jóvenes y el gobierno ha respondido con violencia y represión que ha dejado al menos 19 muertos y 500 heridos.

Las principales protestas han sido en Katmandú y Pokhara, donde se han registrado uso de la fuerza, disparos de gas lacrimógeno, toques de queda y ataques directos a los jóvenes.

Los jóvenes han denunciado que la prohibición de redes sociales que señalan implica:

Barreras ante un mundo global

Restricción a la libertad de expresión

Restricción de los espacios digitales

Protestas violentas en Nepal (Niranjan Shrestha / AP)

Protestas violentas en Nepal: manifestantes atacan a funcionarios, sus familias y medios de comunicación

En redes sociales se ve cómo ciudadanos de Nepal han tomado las armas contra el gobierno, han quemado edificios, casas y han tomado las sedes de gobierno.

En las protestas se ha reportado la muerte por quemaduras de Rajyalaxmi Chitrakar, la esposa del ex primer ministro Nepali, Jhalanath Khanal.

Los manifestantes la encerraron en su residencia en Dallu, un barrio de la ciudad de Katmandú, y le prendieron fuego al edificio.

A pesar de haber sido rescatada y llevada a un hospital en estado crítico, finalmente murió.

Se reporta que los ministros del gobierno del actual primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli han sido evacuados del país.

No obstante, el ministro de fianzas de Nepal fue perseguido en un río y golpeado por manifestantes.

De la misma manera se reporta el incendio del edificio de Kantipur Publicaciones, que alberga los medios de comunicación Kantipur y The Katmandú Post.

Protestas violentas en Nepal (Niranjan Shrestha / AP)

SRE y Embajada de México en India recomiendan evitar aglomeraciones en Nepal

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México recomendó a mexicanos en Nepal evitar aglomeraciones y señaló que pueden pedir apoyo consular en las redes sociales de la Embajada de México en India , que es concurrente en Nepal y en el número +91 97177 20003.