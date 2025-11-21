Fuertes enfrentamientos entre jóvenes y policías se reportaron en Nepal durante la marcha convocada por la Generación Z, que protesta contra las restricciones digitales impuestas por el gobierno.

Derivado de estos enfrentamientos entre policías y Generación Z, el gobierno de Nepal ha ordenado un nuevo toque de queda en la ciudad de Simara, aunque las movilizaciones se registran en más ciudades.

Nepal anuncia toque de queda tras enfrentamientos en manifestación de la Generación Z

Desde hace semanas, la Generación Z de Nepal se mantiene en protesta, pues el gobierno prohibió el uso de 26 aplicaciones entre ellas:

WhatsApp

Facebook

YouTube

Instagram

Protestas violentas en Nepal (Niranjan Shrestha / AP)

El gobierno de Nepal justificó esta prohibición argumentando que estas aplicaciones se presentan para desinformar a la población y para incitar al odio.

Desde el inicio de esta semana, jóvenes de la Generación Z mantenían protestas en Nepal; sin embargo, el pasado miércoles 19 de noviembre se reportaron fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y policías.

Las manifestaciones han escalado al grado de que se cancelaron los vuelos entre Katmandú y Simara, donde el gobierno de Nepal impuso un toque de queda con el fin de detener la violencia en la demarcación.