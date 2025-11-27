Un incendio comenzó a propagarse entre los edificios de un complejo de departamentos ubicado en Tai Po, Hong Kong.

Autoridades reportan a 44 personas muertas, 279 desaparecidas y 29 personas hospitalizadas; 7 de ellas en estado crítico.

El peor incendio de Hong Kong desde la Segunda Guerra Mundial

El incendio en Tai Po ha sido catalogado por autoridades como el peor en la historia de Hong Kong durante tiempos de paz —el más mortal desde la Segunda Guerra Mundial— con cifras:

44 personas muertas

279 personas desaparecidas

29 personas hospitalizadas; 7 de ellas en estado crítico

El último gran incendio nivel cinco en la región fue en 1996, en el edificio Garley, siniestro que cobró la vida de 41 personas.

Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio, pero se sospecha que la rápida propagación se debió al uso de andamios de bambú utilizados para revestir edificios en Hong Kong.

Del mismo modo, Andy Yeung, director del Servicio de Bomberos, informó que durante las labores de rescate fueron detectados páneles de poliestireno que bloqueaban las ventanas de varios apartamentos.

Más de 700 residentes fueron evacuados y reubicados en refugios temporales.

Todavía se desconoce cuántas personas se encontraban al interior de los departamentos al momento del incendio, así como el número de residentes que pudieron quedar atrapados.

Se ha abierto una exhaustiva investigación en torno a lo ocurrido en Tai Po para determinar las causas.

Esto sumado a que personas evacuadas reportaron que algunas alarmas contra incendios no sonaron y que muchas de las mangueras del edificio no llegaban a pisos superiores.

Incendios en Hong Kong (PETER PARKS / AFP)

Tres detenidos por incendios en departamentos de Hong Kong

Hasta el momento, se ha reportado la detención de tres personas bajo los cargos de “negligencia grave” por los incendios en Hong Kong.

Se trata de dos directores y un consultor de una empresa consultora, misma que estaría a cargo de reformas y remodelaciones de los edificios.

Siendo que los páneles de poliestireno y materiales de construcción de baja calidad habrían sido colocados por esta empresa.